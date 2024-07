El Dibu Martínez guía a Argentina a semifinales de la Copa América en la tanda de penaltis ante Ecuador

Argentina se clasificó para las semifinales de la Copa América 2024 agarrada una vez más a un inmenso Emiliano Martínez, autor de dos paradas en la tanda de penaltis ante Ecuador para mantener con vida a la actual campeona. Los 90 minutos finalizaron con empate (1-1) tras los goles de Lisandro Martínez y Kevin Rodríguez. El pase a semifinales se decidió en la tanda de penaltis y ahí, igual que pasó en la final del Mundial de Qatar ante Francia, emergió el Dibu Martínez para mantener vivo el sueño de los de Scaloni. Leo Messi erró su primer lanzamiento al estrellar el balón contra el larguero, pero el portero de Mar de Plata apareció para atajar los dos primeros lanzamientos de Ecuador de Ángel Mena y Alan Minda.

Julián Álvarez, Mac Allister, Montiel y Nicolás Otamendi no fallaron desde los onces metros y Argentina avanzó a las semifinales, en la que jugará ante el ganador del Venezuela - Canadá. Los de Scaloni, actuales campeones del mundo y de América, están a dos pasos de defender la corona que lograron en 2021 en Brasil. Y todo después de un partido ante Ecuador en el que se adelantaron gracias a un gol de Lisandro Martínez. Pero la Tri fue capaz de poner contra las cuerdas a la actual campeona de la Copa América.

Ecuador lleva a Argentina al límite

Pudo empapar el partido Ecuador en el minuto 61, por un penalti cometido por manos de Rodrigo de Paul tras un saque de esquina, pero el aura de imbatibilidad que acompaña al 'Dibu' comienza a afectar a los rivales. Enner Valencia, con el meta argentino vencido hacia el lado contrario, envió el balón al poste. Argentina parecía ya rumbo a semifinales con los 90 minutos del tiempo reglamentario cumplidos, pero apareció la cabeza de Kevin Rodríguez en el 91 para mandar la eliminatoria de cuartos de final a los penaltis.

Argentina imperó desde los onces metros gracias a otra portentosa actuación del 'Dibu' Martínez, capaz de detener los dos primeros lanzamientos de Ecuador. Y eso que Leo Messi abrió la tanda errando su lanzamiento a lo Panenka…

Pero el Dibu apareció para dejar en anécdota el fallo del delantero de Rosario. Sus paradas ante Ángel Mena y Alan Minda rindieron a Ecuador. Julián Álvarez, Mac Allister, Montiel y Nicolás Otamendi no fallarlo y Argentina ya está en semifinales.

Messi y Argentina le deben otra a un portero que se agiganta cuando viste la camiseta de la Albicelsete.

Messi: "Tenia mucha fe en que Dibu iba a agarrar uno"

Leo Messi, capitán de Argentina, reconoció la confianza que les da jugar con Emiliano Martínez bajo los palos y aseguró que estaba convencido de que iba a detener al menos uno de los penaltis en la tanda.

"Siempre da tranquilidad tenerlo a él en estos momentos. Tiene mucha confianza, mucha fe de que iba a agarrar uno. Le gusta, lo disfruta, lo vive. Si bien estaba con bronca por haber errado, con el Dibu' estamos tranquilos. Se agranda en estos momentos", admitió el delantero de Rosario.

"Estoy bien. No sentí molestias y pude terminar el encuentro. Es una realidad que las canchas no son buenas. Sabíamos que el partido iba a ser de esta manera, que iba a ser un rival muy difícil. Ecuador es un rival intenso y la cancha tampoco ayudaba a jugar mucho, pero lo importante es que pasamos", valoró Messi.

Scaloni: "El equipo tiene una fe ciega en su arquero"

En la misma línea que Leo Messi, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni destacó la confianza que da al equipo contar con el Dibu para situaciones como la tanda de penaltis ante Ecuador.

"Fue un partido muy complejo, muy difícil. Lo positivo es que pasamos y que el equipo más allá de temas de los que no quiero hablar (las canchas) siempre reacciona. El que entra, entra enchufado y eso es rescatable. En los penales el equipo siente una confianza ciega en su arquero, aun fallando Leo, y eso es muy importante", valoró Scaloni.

"Hay arqueros que rozan el balón pero es que Emiliano las ataja, hace ruido de cómo las para. Mejor que sea argentino", apuntó el seleccionador argentino.

"El primer tiempo, más allá de que no se encontró cómodo, el equipo jugó bien y yo creo que Leo también. Pudimos hacer un gol más y hubiera sido diferente", analizó Scaloni.

"Me pone contento la clasificación en una Copa América muy difícil. Decían que el cuadro fácil es el nuestro y no diría yo eso. Cuando no jugamos bien, tenemos una tranquilidad interior de que algo va a pasar y ellos lo sienten así", finalizó el seleccionador argentino.

