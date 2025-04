Desestimado el recurso de Osasuna: no hubo alineación indebida de Íñigo Martínez

No hubo alineación indebida de Íñigo Martínez en el Barcelona - Osasuna del pasado 27 de marzo. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso presentado por el club navarro por lo que entendían una alineación no legal del defensa vasco en el duelo aplazado de la jornada 27 de LaLiga y que finalizó con triunfo (3-0) de los de Hansi Flick.

Según informó Iusport, el Comité ha rechazado la reclamación de Osasuna, que alegó que el Barça incurrió en alineación indebida al contar con el central después de haber sido baja con la selección española el 17 de marzo por motivos médicos.

Para Osasuna, el Barça vulneró el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que establece que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional. Pero el Comité de Disciplina de la RFEF no lo ha entendido así.

Iñigo Martínez fue baja en la última ventana internacional por una "parameniscitis interna en su rodilla derecha", según el informe enviado por el FC Barcelona a la RFEF.

Los argumentos de Osasuna para solicitar alineación indebida

Osasuna estimaba que al haber sido desconvocado por razones médicas, el Barcelona no podía alinear al central vasco hasta cinco días después del último partido jugado en ese parón internacional por España. Los de Luis de la Fuente jugarán ante Países Bajos en Mestalla el día 23, por lo que el club navarro sostenía que hubo alineación indebida al jugar el día 27 de marzo.

El mismo día que la RFEF confirmó la baja de Iñigo Martínez también se comunicó la desconvocatoria de la selección por motivos médicos de Marc Casadó y Bryan Zaragoza, aunque este último se incorporó a la concentración España para ser evaluado por sus servicios médicos. Osasuna consideró que era "evidente que, en cumplimiento con el citado Reglamento de la FIFA, ninguno de estos jugadores eran hábiles para participar" en el encuentro del 27 de marzo, "al no cumplirse los plazos establecidos por el mismo".

Igualmente argumentó que tampoco cabía que el Barça pudiera acogerse a ninguna situación excepcional para no aplicar el Reglamento de la FIFA. El partido, correspondiente a la jornada 27, fue aplazado el 8 de marzo por el fallecimiento repentino del médico del Barcelona, Carles Miñarro, y se jugó el día 27.

