Deschamps: "La Champions es un gran éxito para Zidane y una recompensa exprés"

Didier Deschamps, seleccionador francés y campeón mundial en 1998 con Zinedine Zidane, alabó el trabajo del técnico del Real Madrid, que se proclamó campeón de la Champions con el equipo blanco y se convirtió en el primer francés que logra ese título como jugador y como entrenador. "Es algo fantástico. Para él, es un gran éxito y una recompensa exprés", comentó Deschamps, que también compartió vestuario con Zidane en el Juventus.

Deschamps, que afrontará con los 'bleus' un partido amistoso contra Camerún como parte de la preparación de Francia para la Eurocopa, se alegró por su antiguo compañero de selección, del que dijo que nunca dudó que alcanzaría también éxitos como entrenador. "No me sorprendió, desde el momento que decidió tomar ese camino. Se tomó su tiempo, no tenía previsto hacerse con el Real Madrid, pero se presentó la ocasión y ha hecho un excelente trabajo", agregó.

El seleccionador francés dijo que Zidane tuvo el viento a favor, al asumir el banquillo de un equipo que ya había ganado diez veces la Champions y que contra el Atlético de Madrid sumó su undécimo trofeo. "A algunos pasan 15 años antes de ganarla, otros no la ganarán nunca. No interpreten mal mis palabras, pero hay más opciones de ganar la Champions con el Real Madrid que con otros clubes", dijo el exentrenador del Mónaco, el Juventus y el Marsella.

"Hay siete u ocho clubes que comienzan la competición con el objetivo de ganar. Y para los que no lo hacen, es un fracaso. No es su caso", agregó sobre Zidane, que heredó el banquillo madridista del técnico español Rafa Benítez hace cinco meses.