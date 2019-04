El delegado del Espanyol pone su cargo a disposición del club tras los insultos racistas a un aficionado del Girona

El delegado del Espanyol, José María Calzón, ha enviado este miércoles un comunicado en el que informa que pone su cargo a disposición del Consejo de Administración del club blanquiazul después de su insulto racista el pasado sábado, antes del partido contra el Girona en Montilivi. José María Calzón llamó "negro de mierda" a un aficionado del Girona, a la llegada de la expedición blanquiazul el pasado sábado al estadio de Montilivi.

Calzón ha expresado su "decepción" por este episodio y ha recordado su trayectoria en la entidad catalana, de 40 años. "Me entristece enormemente lo sucedido y nunca, nunca, nunca hubiera podido imaginar que me sucedería algo así y cayera en semejante error", manifestó. El delegado ha explicado que al finalizar el encuentro intentó disculparse con la persona ofendida. "Pero ni entonces ni en los repetidos intentos posteriores, ni a título individual ni mediante las gestiones que ha hecho el club, he tenido respuesta", ha apostillado Calzón.

José María Calzón, que ha recordado que ha vivido durante los últimos meses "una situación personal y familiar muy dura", ha manifestado que en esta última etapa ha ido delegando sus funciones en otras personas de la entidad. De hecho, contra el Girona acudió como empleado del club y no como delegado. Además, Calzón ha insistido en que nunca ha tenido "comportamientos racistas". "He tratado con respecto y educación en estos 40 años a futbolistas, entrenadores, árbitros y gente de todas las nacionalidades, orígenes o religiones", ha apuntado.