Delcir Sonda, fundador del DIS: "Vestir una camiseta de Neymar es apoyar a la corrupción"

Delcir Sonda, fundador de la empresa DIS, que se querella en España contra Neymar por supuesto fraude en su fichaje por el Barcelona, afirmó que se siente traicionado por el jugador y sus padres y aseveró que vestir una camiseta del crack brasileño "es apoyar la corrupción".

"Fui traicionado por Neymar, por su padre y por su madre. Hubo un fraude orquestado por Neymar, sus padres y el Barcelona por medio de contratos simulados", señaló Sonda visiblemente emocionado en su primera declaración pública, en Sao Paulo.

"Neymar no puede ser ejemplo para nuestro hijos"

Sonda es socio fundador de DIS, que compró en 2009 el 40 % de los derechos federativos del atacante azulgrana por 5,5 millones de reales (unos 1,75 millones de dólares) cuando este tenía tan solo 17 años y aún no era profesional.

El empresario acusa a Neymar y a su familia, además de a otros actores como el Barcelona, de delitos de corrupción entre particulares y fraude por contratos simulados al esconder el valor real de su fichaje por el club azulgrana y además no informar a DIS del mismo, acción que está en trámite en la Justicia española.

"Neymar miente y miente hasta hoy. Neymar no puede ser ejemplo para nuestros hijos. Estamos en medio de una corrupción inmensa y tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. No podemos tolerar la corrupción", apuntó Sonda.

Acusa al Barça sin pagar la claúsula penal del jugador

La Audiencia Nacional, en España, confirmó en pasado febrero los procesamientos de Neymar y de Barcelona como persona jurídica en este caso. Además de estos dos procesamientos, el organismo judicial ha ratificado los de la madre del jugador, Nadine Gonçalves, la empresa N&N Consultoría y el Santos, procesados todos ellos junto al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor, Sandro Rosell.

"El Barcelona lo que quiere es fichar al jugador, lo que quiere es fichar sin pagar la cláusula penal que prevé su contrato, sin competir con el resto de clubes que están interesados en el fichaje del jugador y sin importarle para ello incumplir la normativa FIFA", dijo por su parte el abogado español de DIS, Eliseo M. Martínez.

"Deciden engañar al mercado, deciden pagar por debajo de la mesa unas cantidades con la finalidad de traicionar los contratos suscritos, de defraudar al mercado", agregó.

Se siente traicionado por Neymar y su familia

La transacción entre el Barcelona y el Santos, equipo en el que militó Neymar antes de dar su salto al fútbol europeo, fue de unos 57 millones de euros, según anunció en su día el conjunto culé, pero la investigación judicial elevó esa cifra por encima de los ochenta millones de euros.

El magnate reveló que DIS "dispuso viajes para la familia a Londres, a Tel Aviv..." y agregó que era común hacer barbacoas y cenar juntos después de los partidos. "Cómo me va a hablar de que no me conocía. Fui traicionado por detrás, eso no se hace. Confiamos en que Neymar cumpliría su palabra", apuntó el magnate.

Por su parte, el abogado brasileño Paulo M. Nasser señaló que ya existía un precontrato entre Neymar y el Barcelona desde 2011, pero cuando DIS preguntó un año después sobre la posible negociación, que se concretaría finalmente en 2013, la directiva del club azulgrana negó todo. "Esto es una farsa y una mentira", sentenció Nasser.