Da'Vian Kimbrough, profesional del fútbol ¡a los 13 años!

Nacido el 18 de febrero de 2010 en Woodland (California), Da'VianKimbrough es de padre afroamericano y de madre mexicana. A sus 13 años ya mide 1,80 metros y su olfato goleador está fuera de toda duda: en sus últimos 81 partidos con el equipo juvenil de Sacramento ha anotado 61 goles. Por eso su equipo se decidió a ofrecerle su primer contrato profesional hace un mes.

"Es un jugador diferente, con un talento especial"

"Es un jugador diferente. Cualquiera que le vea un rato se dará cuenta de que tiene un talento especial", aseguró Todd Dunivant, presidente del club de la United Soccer League (USL).

Da'Vian Kimbrough debutó el pasado domingo 1 de octubre con el Sacramento Republic F.C. y lo hacía con 13 años, 7 meses y 13 días, superando a Axel Kei, que en 2021 debutó con 13 años, 9 meses y 9 días con Real Monarchs, segundo equipo de los Real Salt Lake de la MLS.

El debut profesional más precoz del deporte estadounidense

En el pasado mes de junio, Kimbrough fue invitado a participar con la academia de New York Red Bull en un torneo Sub-13 contra rivales europeos como Juventus, Benfica, Celtic, RB Leipzig o West Ham. Sin embargo, el club de la MLS ganó la competición, Kimbrough marcó seis goles y se llevó el MVP.

No ha sido hasta el pasado domingo 1 de Octubre cuando, por fin, se ha materializado su debut en la segunda categoría profesional de la liga USA. Fue en el minuto 86 del partido que enfrentaba a Sacramento contra Las Vegas.

"Estaba un poco nervioso, pero el fútbol es mi pasión"

"Estaba un poco nervioso pero, una vez en el campo, sólo se trataba de fútbol, que es mi pasión: pasar, moverte...cosas simples del fútbol", asegura Da'Vian. Sus padres aseguran que el fútbol es su pasión desde que nació y que tiene una madurez impropia de sus 13 años.

"Lo está manejando muy bien. Sabe que en realidad, nada cambia: sólo tiene que volver al trabajo y seguir haciendo lo que sabe", asegura Domonique Kimbrough, padre de Da'Vian.

No quieren otro caso como el de Freddy Adu

Todos quieren cuidar a la nueva perla estadounidense. No quieren a otro Freddy Adu, el ghanés debutó con D. C. United en la Major League Soccer y estaba llamado a ser una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Durante mucho tiempo estuvo considerado la promesa más importante del fútbol estadounidense, progresó en las selecciones juveniles y el 17 de noviembre de 2007 debutó con la selección absoluta. No obstante, cuando dio el salto a Europa tuvo problemas de adaptación y su carrera quedó estancada.

De momento, Kimbrough, de padre estadounidense y madre mexicana, tiene doble nacionalidad y ha sido llamado por México para jugar con la selección sub-16.