El dardo de James Rodríguez a Zidane: "A mí también me gustaría saber por qué no juego..."

James Rodríguez jugó contra la Real Sociedad después de mucho tiempo sin contar para Zinedine Zidane: "Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto (...) Me gustaría saber por qué no juego, entiendo que cuando ganas con unos jugadores es difícil cambiar, pero también es difícil rendir cuando no tienes minutos seguidos", ha dicho el colombiano en Gol Caracol.

"Mi rol no es de protagonismo. Me entreno y trabajo para cuando me toque, pero también pienso en mi futuro, ya que creo que debo estar en un sitio que pueda rendir al máximo", explica el jugador del Real Madrid.

"Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer"

Sin nombrar al Atlético de Madrid, James hace referencia una oferta que tuvo en nuestro país: "Tuve una oferta muy buena de España, no quiero decir el nombre, pero la rechazaron. No quise quedar mal con la gente del Madrid, sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo".

Además, el colombiano ha desvelado que no quiso irse a jugar a China: "Mendes, mi agente, me llamó. Me dijo que el Real Madrid tenía una oferta de China, pero le dije que no me iba a ir, por muchos que ellos quisieran".