Dani Alves volverá a declarar ante la jueza el próximo lunes a petición propia

Novedades en el caso Dani Alves. El futbolista brasileño ha solicitado declarar de nuevo ante la jueza y prestará declaración el próximo lunes 17 de abril, según han confirmado fuente jurídicas a Antena 3 Noticias. El exjugador de Pumas, acusado de haber violado a una joven de 23 años, ha ofrecido ya varias versiones sobre lo ocurrido en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

En un primer momento, Dani Alves aseguró no conocer a la joven para posteriormente, cuando fue detenido, negar todas las acusaciones y solo admitir que la joven le había practicado una felación de manera consentida.

Al final, acabó cambiando de nuevo su versión después de que las pruebas biológicas y restos de semen halladas por la Policía incriminaran al jugador brasileño. El equipo de abogados del exfutbolista de Sevilla, Barcelona, PSG o Barcelona, liderado por Cristóbal Martell, basan ahora la defensa de Alves en tratar de probar que las relaciones con la joven fueron consentidas.

El próximo lunes Dani Alves volverá a prestar declaración, esta vez a petición propia, ante la jueza que instruye el caso en la sección Tercera de la Audiencia de Barcelona para dar su versión de los hechos sucedidos en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre. El jugador brasileño permanece en la prisión de Brians 2 desde el pasado 20 de enero, después de que la jueza lo enviara a prisión de manera preventiva y sin fianza.

Cristóbal Martell, abogado de Dani Alves, trató de sacar de prisión a su cliente presentando un recurso contra ese auto de prisión, pero esa petición fue desestimada por la Audiencia de Barcelona, quien argumentó que "las medidas alternativas a la prisión provisional" que proponía la defensa no eran "suficientes para neutralizar el riesgo de fuga que hemos calificado como elevado".

Joana Sanz confirma su divorcio con Dani Alves

El pasado mes de marzo se conocía que Joana Sanz, mujer de Dani Alves, había presentado el escrito de divorcio para finalizar su relación con el jugador brasileño. La modelo lo confirmaba a través de una carta escrita de su puño y letra, y que publicó en sus redes sociales.

"Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas", arrancaba la carta de Joana Sanz.

"Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar años de vida su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo", escribía la influencer.

Unos días antes, Dinorah Santana, exmujer de Dani Alves, visitaba al futbolista en prisión y defendía la inocencia del que fuera su marido. "Dani es inocente y muy breve se demostrará. Yo y sus hijos creemos en él y creemos en su inocencia", aseguraba a Antena 3 Noticias.

La joven se niega a ser examinada por un psicólogo contratado por el brasileño

Por su parte, la joven presuntamente violada por Dani Alves se negaba el pasado mes de marzo a someterse a una prueba por el psicólogo que ha contratado la defensa del exjugador de Pumas. El objetivo de esa prueba, solicitada por la defensa de Alves, era determinar si su relato y sus síntomas son compatibles con una agresión sexual.

Ester García, abogada de la joven, presentó un recurso contra la decisión de la jueza instructora de aprobar la pericial de parte que proponía la defensa del futbolista brasileño. La defensa de Alves también solicitó que la exploración psicológica de la joven fuera grabada en vídeo. La estrategia del equipo de Martell busca probar que existe una "distorsión narrativa" en la versión de la denunciante.