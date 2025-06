Muere el futbolista Enzo Pittau tras desplomarse en mitad de un partido

Luto en el fútbol argentino por la trágica muerte de Enzo Pittau, futbolista de 35 años del Don Orione. El jugador se desplomó en pleno partido ante el Club Unión a causa de una parada cardiorrespiratorio que le acabó costando la vida. Todo ocurrió durante un torneo federativo en Machagai, Chaco. Los informes preliminares aseguran que Pittau sufrió una descompensación repentina en pleno partido y colapsó. Los servicios de emergencia le atendieron de urgencia y fue traslado de urgencia a un hospital, pero falleció minutos después de ingresar en el centro hospitalario.

En las impactantes imágenes que han trascendido del momento, se puede observar como Enzo Pittau pelea por un balón y, tras levantarse del suelo, da dos pasos ante de caer desplomado sobre el terreno de juego.

"No me la puedo sacar de la cabeza. Todos quedamos en shock"

Algunos de los espectadores que presenciaban el partido han relatado al Diario Chaco los momentos de angustia y drama que se vivieron en el terreno de juego.

"Estaba en medio del partido y Pittau se cayó al piso. Fue como si se hubiese desmayado. Todavía lo veo y es muy doloroso. Ahí todo se volvió un caos. La gente corría, gritaba, lloraba, pedían auxilio. Desde la tribuna no sabíamos bien qué había pasado, pero fue tremendo", relata un espectador en declaraciones que recoge el diario Clarín.

"Tengo la imagen de cuando Pittau se cae solo. No me la puedo sacar de la cabeza. Estamos consternados con esto qué pasó. No estamos acostumbrados a que nos pase esto en el fútbol. Duele bastante. Todos quedamos en shock. Los jugadores y nosotros en la tribuna. El partido estuvo parado un rato y luego se suspendió", relata otro de los espectadores al partido entre Don Orione y Club Unión.

El medio Contexto Tucumán informa que no había una ambulancia en el terreno de juego y que Enzo Pittau tuvo que ser evacuado de urgencia a un hospital local "en un auto particular que se metió en el medio del campo de juego".

"Estamos conmocionados y afectados por esta pérdida"

Minutos antes de disputar el encuentro, Enzo Pittau había dejado un mensaje en sus redes sociales en sus redes sociales: "La fe y dios de por medio. Hoy se juega con ALMA y vida"

"Momentos antes, al minuto 41 del juego, el jugador de Don Orione, Enzo Arlando Pittau, se descompuso solo en la cancha. Fue trasladado en un vehículo particular al hospital local, pero lamentablemente murió por paro cardiorrespiratorio", informó la policía local, que investiga las causas de este trágico suceso en el fútbol argentino.

El Don Orione Atletic Club expresó su pésame por la muerte de Enzo Pittau en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

"El Don Orione Atletic Club comunica con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido jugador Enzo Pittau. Estamos conmocionados y afectados por esta pérdida", lamenta el Don Orione Atletic Club.

