Dani Alves: "Estamos siempre en el ojo del huracán"

El jugador del FC Barcelona Dani Alves ha señalado que para los "verdaderos apasionados" del fútbol el equipo blaugrana es "digno de admiración" por las ganas que tienen de seguir triunfando y cosechando títulos pese a haberlo ganado todo en los últimos años, algo "inédito e increíble" que, junto con el buen ambiente que se vive en el vestuario, hace pensar al brasileño que son un equipo "para quitarse el sombrero".

"En los últimos 5 ó 6 años se ha visto una versión increíble del equipo. Y cuando la gente pensaba que no podíamos más, lo hemos vuelto a conseguir. Mantenemos las ganas de seguir compitiendo, ese sentimiento y esas ganas que tenemos nosotros tardarán un poquito en verse en otro equipo. Es inédito, increíble. Para los verdaderos apasionados por el fútbol, el Barca es algo digno de admiración", señaló en una entrevista a 'fifa.com'.

Para Alves, es normal que mediáticamente el foco esté puesto en el tridente formado por Leo Messi, Luis Suárez y Neymar, porque "son grandes", pero recalcó la importancia de jugar como equipo para poder triunfar.

"Soy un jugador colectivo. Todos pensamos así en el Barcelona y esa es la clave de nuestro éxito. La prensa elige de quién habla, pero nadie es egoísta. Es difícil juntar a tantas estrellas y que todos mantengan la humildad. Por eso tenemos un equipo para quitarse el sombrero", manifestó.

Y él, dentro de este equipo, se adapta. "Sigo diciendo que el fútbol, más allá del ataque, es colectivo. Doy el ejemplo de un compañero como Mascherano que ha hecho un Mundial increíble, podría haber peleado por el premio al mejor jugador... Pero es de los que 'destruyen' el juego, no tiene tanto aporte mediático. Lo mío en el fútbol siempre ha sido adaptarme a lo que me piden, a lo que necesiten los compañeros", explicó.

Eso sí, al lateral no le gusta "mucho lo que envuelve al fútbol". "Me gusta el deporte en sí, pero hay demasiada prensa sensacionalista en la actualidad y eso quema un poco el juego. Estamos siempre en el ojo del huracán. Somos juzgados y prejuzgados por cierto tipo de prensa. Antes el interés estaba dentro de la cancha, pero ahora está fuera", lamentó.

"Me cansa un poco todo eso. Me gustaría mucho más hablar de fútbol, de los jugadores en el campo. Que los futbolistas se ganen su sueldo, su vida y su derecho a competir por conquistar cosas dentro del campo y no fuera de él. Pero luego, cuando uno expresa su opinión está mal visto porque las personas sólo están preparadas para ser elogiadas, nunca para ser criticadas, aunque sea tu humilde opinión. Pero si pienso una cosa, caiga mejor o peor, siempre lo voy a decir. Soy libre, y mi opinión también", se sinceró el azulgrana.

"Terminaré mi carrera, donde empecé, en Brasil"

Quizá por ello, Dani Alves quiera terminar su carrera futbolística en Brasil, donde comenzó, alejado del virus mediático que le acompaña como integrante de uno de los mejores equipos del momento. "Ya prometí que acabaría mi carrera donde he empezado como una forma de agradecimiento a quienes me permitieron presentarme en el fútbol, pero disfrutando y haciéndoles disfrutar también. Me cuidaré para volver y no ser una decepción. La idea es que la pasemos bien todos y terminar allí", apuntó.

Y, tras colgar las botas, se inmiscuirá en otras facetas que le motivan como "la gastronomía, la música y la moda". "Estaré metido en alguno de esos tres mundos, o en los tres. Son cosas que me apasionan y yo sólo hago lo que me apasiona. El fútbol también, pero difícilmente me quedaré en esto. Hay muchas cosas que no me gustan y siempre estoy donde me siento cómodo y bien. Me gusta que la energía fluya para bien, no para los interesados", sentenció.