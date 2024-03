La curiosa reflexión de Ancelotti sobre cómo es entrenar al Real Madrid: "El sufrimiento es más..."

A Carlo Ancelotti le tocó este martes reflexionar sobre su estado actual como entrenador del Real Madrid, ¿está feliz? ¿disfruta más que sufre? El italiano, un sabio del fútbol y de la vida en general dejó una extensa e interesante respuesta sobre lo que siente en el banquillo madridista.

Ancelotti en el Madrid: ¿disfruta más de lo que sufre... o viceversa?

"Creo que el Real Madrid es el mejor club del mundo para hacer este trabajo. Pero en general, es más grande el sufrimiento que la felicidad... hay muchas situaciones que tienes que mejorar. Dentro de la victoria hay gente que no está feliz, un jugador que no juega... y todo esto afecta a tu felicidad. El sufrimiento es solo tuyo. La felicidad se puede compartir con otros, pero el sufrimiento no. Estoy muy bien porque estoy en el equipo del mundo, pero el sufrimiento es mayor que la felicidad...", admitió el ex del Milán en la penúltima respuesta de la rueda de prensa previa a la vuelta de octavos de Champions entre Real Madrid y Leipzig.

El italiano, en su quinta temporada (dos etapas distintas) como técnico blanco aspira a conseguir su tercera Champions y su segunda Liga en el club más prestigioso del mundo. Esta temporada ya ha levantado un título: la Supercopa de España.

Mañana su equipo disputará la vuelta de octavos de Champions ante el Leipzig en el Bernabéu, una eliminatoria en la que manda el Madrid por 1-0 tras el golazo de Brahim en la ida. Carletto no ha querido dar detalles del once que alineará pero sí ha dejado caer que la pareja de centrales volverá a ser Rüdiger-Nacho. No le ha querido dar importancia a la mala racha goleadora de Rodrygo (1 gol en los últimos 10 partidos) ni más bola a la polémica arbitral tras Mestalla: "¿El árbitro de mañana? Tranquilidad. No me gusta pensar del árbitro antes de un partido. Y tampoco después....".

"¿RMTV? Opina como lo hacéis vosotros"

Y para finalizar dio la puntilla a un periodista que le preguntó su opinión sobre los vídeos de RMTV acerca de los árbitros: "Es libertad de expresión. Expresa una opinión como lo hacéis vosotros", sentenció Ancelotti, que se levantó y se fue.

