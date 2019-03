Cristiano Ronaldo: "No me gusta que el club cambie jugadores cada año"

Cristiano Ronaldo, advirtió que no es "un extraterrestre" y que también pasa "por momentos complicados", aunque cree que ahora ha dejado atrás "una dificultad a nivel físico" y se encuentra "mejor y más motivado", mientras que elogió la figura de Carlo Ancelotti, "una increíble sorpresa" a nivel personal porque pensaba que el italiano era "un poco más arrogante" y fue una "persona y entrenador fantástico" con el que le gustaría volver a trabajar.

"No fue una cosa personal, fue a nivel físico, pero no busco eso como excusas. Cada uno puede decir lo que quiere, pero mi pensamiento es que no somos extraterrestres, yo no lo soy y paso por momentos complicados", reconoció Cristiano en una entrevista al programa 'Sports Center' de la cadena ESPN, sobre sus problemas de inicio de campaña.

El de Madeira indicó que lo que le sucedió ya "es pasado". "Pasé por una dificultad a nivel físico, pero no voy a decir nadie lo que ha pasado. Tuve algunos problemas al principio y ahora estoy mucho mejor y me siente mejor y se nota dentro del campo", apuntó, recalcando que se siente "más motivado" y "contento".

Reconoce haber pasado "momentos malos"

El madridista insistió que todos pasan "por momentos malos, no sólo futbolísticos". "Es normal, todos tenemos nuestros altibajos. Lo que más deseo es seguir mejorando cada partido y que pueda terminar esta temporada bien para ayudar al Real Madrid a lograr trofeos y a nivel personal hacer una temporada como la del año pasado porque creo que mi nivel de los últimos años es muy grande", afirmó el internacional.

En este sentido, indicó que se siente "bien" pese a que la gente esté un poco "más centrada" en su figura. "Tengo 30 años, muchos años de fútbol y estoy acostumbrado y no me afecta. Lo que me puede afectar es un problema físico o personal, pero intento no llevarlo dentro del campo, aunque es complicado porque también somos personas", insistió.

Ancelotti, una "sorpresa"

Cristiano también repasó a todos los técnicos que ha tenido en su etapa en el Real Madrid, confesando que el italiano Carlo Ancelotti fue "una increíble sorpresa". "Al principio pensé que era una persona más dura, algo más arrogante, y fue todo lo contrario", aseguró.

"Es como un gran oso, es un tipo genial, muy sensible. Habló con nosotros cada día, no sólo conmigo sino con todos los jugadores. Se lo pasó bien con nosotros. Es una persona increíble y sólo deseo que cada jugador pudiera tener una oportunidad de trabajar con él porque es un tipo y un entrenador fantástico y le echo de menos porque no ganamos muchos títulos juntos. Deseo trabajar con él de nuevo, pero ahora estoy bien tengo un nuevo entrenador y también soy feliz, pero es genial tener buenos recuerdos", alabó el jugador del conjunto blanco.

"No me gusta cuando el club cambia jugadores cada año"

En este sentido, después de haber tenido ya cuatro técnicos, recordó que "a veces no es fácil" y que "es duro si estás cambiando todo el rato". "No me gusta cuando el club cambia o vende o compra jugadores cada año, porque creo que a veces necesitas tiempo para conocerse los unos a los otros, conocer a los entrenadores. Es la única manera de poder mejorarte a ti mismo a nivel individual y colectivo", admitió.

De todos modos, el portugués dejó claro que todos los entrenadores tienen "su propio estilo" y su "propio estilo", recalcando que ahora se siente "cómodo" con Rafa Benítez. "La mayor parte del tiempo juego en mi sitio así que para mí no es un gran problema. Me siento cómodo en cualquier momento en el campo, siempre juego con libertad y me siento bien", aseveró.

"Intento coger las cosas más importantes de cada entrenador. No sólo de Sir Alex Ferguson, sino también de Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, ahora con Benítez y de los seleccionadores nacionales también. Todos tienen diferentes estilos y diferentes opiniones, son personas diferentes. Soy el jugador que soy porque todos los entrenadores me han ayudado mucho", sentenció.