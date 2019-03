Cristiano Ronaldo, sobre su futuro: "Tarde o temprano estaré en Hollywood"

El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo dijo que "más tarde o más temprano" participará "en un filme (en Hollywood)", pero "comenzado con cosas pequeñas". Cristiano Ronaldo, de 31 años, reconoció que le atrae participar en alguna producción cinematográfica en la meca del Séptimo Arte, Hollywood.

"¿Por qué no? No es mi objetivo de momento, pero ya tuve ofertas, aunque por mi agenda es muy complicado, pero no cierro las puertas. Es una área que me gusta", destacó la estrella del Real Madrid. Ronaldo no se puso una fecha para su jubilación como futbolista -señaló que dependerá de sus condiciones físicas y psicológicas- y confesó cuál es su gran meta en la vida: "Que el nombre de Cristiano Ronaldo sea eterno y después pase a mis hijos".

"Ése es mi objetivo principal". Para ello, su deseo es estar el mayor número de años posible en la elite del balompié. "Se cuentan con dedos de la mano los que han estado varios años en el 'top' como yo, seis, siete, ocho, nueve, diez años.

"Me siento un privilegiado por estar a ese nivel", afirmó. El capitán de la selección portuguesa desveló qué le gustaría hacer si no fuese tan famoso: "Iría a un centro comercial, compraría palomitas y me divertiría con amigos. Después entraría en el cine y luego compraría ropa".