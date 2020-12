Cristiano Ronaldo, elegido mejor jugador del siglo XXI en los Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, ha sido galardonado este domingo con el premio a mejor jugador del siglo XXI, en la gala de los Globe Soccer Awards.

El astro portugués se ha impuesto en las votaciones a Leo Messi y Mohamed Salah.

"Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto", aseguró Cristiano.

En la categoría de clubes, el Real Madrid se ha proclamado como el mejor del siglo XXI, imponiéndose al Barcelona, el Bayern y el Al-Ahly egipcio.

"Es un honor recibir este premio. Es un año muy difícil para todos, así que recibir un premio así es fruto del trabajo del equipo y por eso queremos compartir este reconocimiento con todo el mundo", dijo Emilio Butragueño, presente en la gala, en representación del club.

Pep Guardiola fue distinguido como el mejor entrenador del sligo XXI por delante de Mourinho, Zidane y Ferguson.

Mientras, en los premios al 2020, el técnico del Bayern Hans-Dieter Flick recibió el de mejor entrenador. Del mismo modo, el equipo alemán, campeón de la Champions, de la Supercopa de Europa y de todo en su país, fue elegido equipo del año para unos Globe Soccer que rindieron homenaje a Diego Armando Maradona y Paolo Rossi, recientemente fallecidos.