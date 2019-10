Cristiano Ronaldo ganará el Balón de Oro 2019, según 'Corriere dello Sport'

Cristiano Ronaldo ganará el Balón de Oro 2019. Eso es lo que adelanta 'Corriere dello Sport' en su edición de este lunes, diario que explica que emisarios de la revista 'France Football', entidad que entrega el premio, habrían viajado a Turín para entrevistar al futbolista de la Juventus.

De esta forma, si se confirma la información del medio italiano, Cristiano Ronaldo sumaría su sexto Balón de Oro, superando en uno a Leo Messi, con el que actualmente está empatado con cinco galardones.

Leo Messi ha ganado este año el premio 'The Best', premio que otorga la FIFA al mejor jugador del año y que suele ser la antesala al Balón de Oro. Pero esta vez parece que el ganador del 'The Best' no coincidirá con el del Balón de Oro.