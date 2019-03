El Córdoba se sitúa colíder junto a Osasuna y el Zaragoza se coloca tercero

El Córdoba no pierde la estela del Osasuna e igualó al conjunto navarro al frente de la clasificación de la Liga Adelante, tras imponerse este domingo por 3-2 al Numancia, en una jornada en la que el Valladolid se hundió en puestos de descenso al perder por 3-1 en el campo del Llagostera.

Una trayectoria que contrasta con la del Zaragoza, otro de los máximos favoritos al ascenso, que se aupó a la tercera posición de la tabla, tras encadenar su tercer triunfo consecutivo al imponerse por 2-0 al Tenerife con dos goles de penalti, el primero de ellos muy discutido por los jugadores visitantes.

Más brillantes todavía son los números del Córdoba, que ya acumula seis jornadas -cinco victorias y un empate- consecutivas sin perder, tras derrotar por 3-2 a un Numancia, que llegaba a El Arcángel como único equipo invicto de la categoría.

Una condición que los sorianos parecieron en disposición de prolongar una semana más, tras adelantarse en el marcador (0-1) a los ocho minutos de juego con un penalti cometido sobre Óscar Díaz, que el propio atacante numantino se encargó de transformar.

Sin embargo, los goles de Pedro Ríos, que estableció diez minutos después la igualada, y del rumano Florin Andone, que firmó un doblete, permitieron al Córdoba dejar los tres puntos en casa (3-2), para igualar a Osasuna al frente de la clasificación.

Una tabla en la que el Zaragoza ya se encuentra en puestos de promoción de ascenso, tras auparse a la tercera plaza, al imponerse por 2-0 al Tenerife con dos goles de penalti, el primero muy protestado, obra de Alfredo Ortuño (m.21) y Ángel Rodríguez ya en el tiempo añadido.

Ninguna justificación arbitral, pese a concluir el encuentro con diez hombres por la expulsión ya en el tiempo de prolongación de Javier Moyano, para la derrota (3-1) encajada en su visita al campo del Llagostera.

Un resultado que sitúa a los del ya cuestionado Gaizka Garitano en puestos de descenso a Segunda División B, tras encadenar cinco jornadas consecutivas -tres empates y dos derrotas- consecutivas sin vencer.

Racha que el Valladolid, que todavía no conoce la victoria lejos de Zorrila, pareció en disposición de poder cerrar, tras igualar (1-1) la contienda a los once minutos de la segunda mitad con un gol en propia meta de Jordi Masó. Pero el Llagostera no sólo aguantó las acometidas visitantes, sino que acabó por llevarse con claridad la victoria (3-1), con los goles de Benja (m.79) y Juanto (m.90) en el tramo final del encuentro.

Igualmente permanecerá una semana más en puestos de descenso el Almería, al que ni la salida del banquillo de Sergi Barjuán, le ha servido para reconducir su situación clasificatoria, tras encajar hoy una nueva derrota (2-3) ante el Elche.

Los goles de Álvaro, Sergio León y Armando permitieron al Elche, que se situó en la séptima plaza, para dar la vuelta al inicial tanto de Quique González (1-0) para los andaluces.

Por su parte, el Lugo se resarció de la derrota encajada en la última jornada en casa ante el Córdoba (1-2) y se reencontró con la victoria en el Anxo Carro, tras vencer este domingo por 1-0 al Alavés con un gol del argentino Pablo Caballero a los 9 minutos.

Un triunfo que coloca a los gallegos en la undécima posición con dos puntos más que el Ponferradina, duodécimo, que rescató un punto de su visita a Huesca (1-1) con un gol de Álvaro Antón a falta de seis minutos para la conclusión.