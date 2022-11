¿Ha contratado Qatar y la FIFA aficionados falsos para animar antes de los partidos?

La polémica que rodea al Mundial de Qatar está siendo objeto de debate incluso hasta los días previos a que comience la cita mundialista (20 de noviembre). Razones para la controversia tampoco han faltado y en las últimas horas ha surgido otra que algunos tachan ya de "lamentable".

Este viernes, exactamente a las 15:25 pm, la 'Cuenta Oficial del Comité de Organización y Legado de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022' publicó un tuit con 4 vídeos en los que se muestra a decenas y casi centenares de personas con camisetas y vestuario de algunas selecciones como Brasil, Francia y España animando y cantando en los aledaños de algunos estadios qataríes.

Hasta ahí no hay problema, sin embargo, muchos usuarios se han extrañado de que al visualizar los vídeos, las personas que aparecen en ellos y supuestamente animan a equipos sudamericanos y europeos no tienen esos rasgos, es más, todo apunta a que son habitantes de Qatar, ya que poseen atributos y facciones árabes.

¿Aficionados reales o contratados?

"¡La fiesta mundialista ya está recorriendo las calles de Doha!", reza el texto que acompaña los cuatro vídeos en los que los supuestos aficionados animan a las selecciones de Argentina, Brasil, Francia y España con bufandas, banderas, camisetas y vuvuzelas.

La publicación no ha tardado en hacerse viral y los usuarios han salido en masa a criticar la "artificialidad" y el "postureo" de la organización, ya que todo apunta a que dichas personas han sido contratadas por Qatar y la FIFA para darle un poco de luz a la ciudad y a los aledaños de los estadios a una semana de que arranque el Mundial de fútbol.

"Vergüenza ajena, aficionados de plástico..."

Albert Ortega, periodista de 'El Confidencial' ha puesto el grito en el cielo haciendo alusión a la publicación: "Vergüenza ajena. Aficionados de plástico. Solo faltan risas enlatadas, decorados de cartón piedra y focos entre bambalinas para coronar el show. Qué triste", ha escrito.

"Definición de lo que es en general hoy el mundo: artificial, sin alma y mucho postureo", comentó otro usuario. No sabemos si esto forma parte de una estrategia de Qatar y la FIFA para animar un poco el cotarro o es una simple casualidad, que no tiene pinta, pero lo que está claro es que hasta que no empiece a rodar el balón el 20 de noviembre este Mundial solo generará polémica tras polémica.