Conte: "Jugar contra España nos dará una motivación suplementaria"

El seleccionador italiano, Antonio Conte, aseguró que el partido de octavos de final de la Eurocopa contra España del próximo lunes les dará una motivación suplementaria, similar a la que tuvieron en el primer duelo contra Bélgica en el que no se les consideraba favoritos. "Jugar contra España nos va a dar una motivación suplementaria, como nos la dio jugar contra Bélgica, que también parecía superior", indicó el seleccionador.

"Unos octavos contra España son difíciles, es uno de los favoritos para la victoria final, les respetamos, pero vamos a trabajar duro y será la verdad del campo la que diga quien es el ganador", aseguró. El técnico negó que la derrota de hoy frente a Irlanda no será un golpe moral duro y no altera la progresión del equipo.

Confía en el trabajo bien hecho de Italia

"Somos conscientes del trabajo que hemos hecho y que tenemos que continuar. Lo que hemos conseguido lo tenemos gracias al trabajo", indicó. "Hemos concedido el gol cuando mejor jugábamos. Ha sido un partido difícil, en un terreno que estaba en lo límite de lo que permite jugar al fútbol. Ellos han estado muy agresivos. Creo que el estado del césped nos ha perjudicado más a nosotros", indicó.

"En este partido yo buscaba respuestas y las he tenido. Los más jóvenes han combatido en una situación que no era fácil. Hemos podido repasar a muchos jugadores. No puedo decir nada negativo de ellos, han respondido bien", señaló.