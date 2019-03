Conte, sobre los atentados: "No podemos y no debemos dejarnos asustar"

El seleccionador italiano Antonio Conte aseguró sobre los atentados de Bruselas que "el miedo sería la verdadera muerte" y, analizando el amistoso que Italia jugará este jueves contra España, admitió que "no es fácil prepararlo como si nada hubiera pasado", en una rueda de prensa marcada por los hechos acontecidos en la capital belga.

"Creo que no podemos y no debemos dejarnos asustar. Si vence el miedo terminaríamos sin vivir. Esto no tiene que pasar, el fútbol es algo alegre, una fiesta. Cerrar por el miedo de que pase algo sería la verdadera muerte. No tenemos que dejarnos asustar. Tenemos que subir la atención y luchar contra estos actos", declaró Conte.

Sin embargo, el seleccionador italiano admitió que es complicado no dejarse influenciar por los atentados de Bruselas.

"No podemos hacer como si nada hubiera pasado. Es algo que da miedo. Pero hay un evento deportivo y es correcto que se juegue. Tenemos que prepararlo de la mejor manera. Hemos trabajado y hemos preparado el partido aunque no podemos hacer como si nada hubiera pasado. No tenemos que dejarnos arruinar este partido", comentó.

Preguntado sobre el encuentro del jueves, Conte mostró su gran estima para España, que es "uno de los favoritos para la victoria final", pero también halagó a sus propios jugadores.

"No es fácil preparar un partido con jugadores que hace tiempo que no veo. Pero he encontrado a grandes profesionales. Encontramos a una selección muy fuerte, una de las favoritas para la victoria final. Tenemos que aprovechar esta situación de emergencia para dar respuestas", afirmó.