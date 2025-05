¿Cómo y en qué circunstancias comenzó el atropello masivo en Liverpool?

La investigación sobre el atropello múltiple en el centro de Liverpool continúa un días después de que un Ford Galaxy de color negro arrollar a decenas de hinchas del Liverpool en Water Stret. Por el momento, se sabe que el detenido es un varón británico de 53 años, originario de West Derby (afueras de Liverpool), que permanece bajo custodia y está siendo interrogado. La Policía de Merseyside ha confirmado este mismo martes, en una rueda de prensa, que el sospechoso del atropello se encuentra detenido por "intento de asesinato y delitos de conducción peligrosa y bajo los efectos de las drogas".

"Hemos arrestado a un hombre de 53 años de West Derby bajo sospecha de intento de asesinato, delitos de conducción peligrosa y conducir bajo las drogas en estado de intoxicación. Permanece bajo custodia donde está siendo entrevistado", ha asegurado Karen Jaundrell en una esperada rueda de prensa.

El número de heridos ha sido elevado este mismo martes a 65 por la policía británica, pero solo 11 de los heridos permanecen hospitalizados y todos ellos en condiciones "estables". La gran pregunta ahora es qué provocó el atropello y cómo ese vehículo pudo llegar hasta la intersección entre Water Street y Rumford Street. Al parecer, el conductor del automóvil Ford Galaxy pudo seguir "a una ambulancia hacia Water Street después de que se levantara temporalmente el bloqueo para que el personal atendiese a un miembro del público que presuntamente sufría un infarto", según ha explicado Jenny Sims, subjefa de policía de Merseyside.

Una vez en dicha intersección, en el centro de Liverpool, las imágenes de varios de los vídeos que se han difundido sobre el inicio del atropello parecen apuntar a una reacción del detenido de 53 años a varios golpes en su automóvil por parte de algunos aficionados. Este punto no está aclarado, pero Matt Cole, reportero de la BBC, ha señalado que el automóvil estaba siendo perseguido, en un primer momento, por un grupo de hombres "que intentaban golpear el costado y arrojarle cosas". Esa reacción de algunas personas habría sido provocada tras golpear el vehículo a una persona cuando trataba de dar marcha atrás para salir de la zona.

En ese momento, según se aprecia en algunos de los vídeos del momento, el conductor realiza algunas maniobras erráticas, primero dando un acelerón para tratar de quitarse de encima a la gente. Acto seguido da marcha atrás y después realiza un tercer acelerón, el que desencadena ya el atropello múltiple por Water Street, lanzando a algunas personas por los aires y quedando al menos cuatro personas bajo las ruedas. Cuando el coche se detiene, la policía de Liverpool tiene que actuar de inmediato, acordonando el vehículo para evitar que los aficionados descarguen su ira contra el conductor.

La policía lo investiga como un hecho aislado y pide o especular sobre el mismo

Pese a todas las imágenes y vídeos del momento del atropello, la policía británica ha pedido no especular sobre las causas de lo ocurrido y rogó no compartir contenido sensible en las redes sociales.

"Seguimos pidiendo a la gente que no especule sobre las circunstancias que rodearon al suceso y que se abstenga de compartir contenido perturbador en línea", indicó Jenny Sims, subjefa de policía de Merseyside.

La Policía está desarrollando una "investigación exhaustiva" para esclarecer las causas del suceso, aunque por el momento han descartado la causa terrorista y no buscan a nadie más en relación al incidente.

"No hubo información de inteligencia que sugiriera que un incidente de esta naturaleza tendría lugar y, como hemos dicho anteriormente, el incidente no está siendo tratado como terrorismo", ha apuntado este martes Jenny Sims.

Las claves confirmadas del atropello en Liverpool

- El sospechoso del atropello es un hombre de 53 años, natural de West Derby (afueras de Liverpool) y que permanece bajo custodia y está siendo interrogado.

- El detenido está arrestado bajo sospecha de "intento de asesinato y delitos de conducción peligrosa y bajo los efectos de las drogas".

- La policía cree que el detenido siguió a una ambulancia para pasar un cierre de carretera y llegar a Water Street.

- El total de heridos en el atropello es de 65, de los cuales 50 fueron tratados en hospitales y 11 permanecen ingresados bajo condiciones "estables".

- La Policía de Merseyside investiga el incidente como un hecho aislado y "no está siendo tratado como terrorismo".

