Collet: "Es una vergüenza la maquinaria 'nacionalbarcelonista"

El Espanyol ha tardado menos de un día en contestar a todas las voces y críticas vertidas por ciertos sectores del Barcelona y el barcelonismo sobre el supuesto jugo duro exhibido por los pericos en el derbi catalán. Ha sido a través de su presidente, Joan Collet, que ha apoyado una recogida de juguetes solidaria que realiza la Federación de Peñas del Espanyol. Ahí ha mandado un mensaje sobre el derbi, y también sobre los futuros partidos de Copa del Rey entre ambos equipos.

"No he escuchado nada de los jugadores del Barça ni del entrenador, pero sí de los de siempre. Cuando pasa algo siempre está el tema de la violencia y es vergonzoso. Cada vez que no ganan los comentarios son los mismos para intentar justificar la no victoria. Fue un partido normal, creo que el árbitro estuvo muy bien y no vi jugadas de expulsión", dijo el máximo dirigente blanquiazul.

Además, cree que todo esto va para 'allanar' el camino al Barça en la Copa del Rey: "Igual todo esto sirve para marcar al árbitro en la Copa. Quizá alguien estaría más contento si en el minuto 20 ya nos echan a algún jugador y tenemos a cinco o a seis con amarilla. Es una vergüenza que los de siempre empiecen con la maquinaria 'nacionalbarcelonista'.

Collet negó que hubiera gritos racistas a Neymar, al menos de forma generral: "Yo estaba ahí al igual que o tras 30.000 personas. No hubo nada. Todo se puede ir al garete por un grito pero no fue generalizado. Fue un partido de alto riesgo y no hubo ninguna incidencia. La actitud de la afición fue para quitarse el sombrero. Siempre dimos ejemplo y fue un partido para sentirnos orgullosos".