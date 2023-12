Las claves de Rocío Martínez: ¿qué es lo que quiere exactamente la Superliga?

El Real Madrid y el Barcelona consiguieron este jueves por la mañana una importante 'victoria', que no definitiva, en su interés de crear una nueva competición europea. La sentencia del TJUE les permite ahora poder abordar el nuevo proyecto sin miedo a ser sancionados por la UEFA o la FIFA, a las que el tribunal ha acusado de un "abuso de poder dominante".

"Se acaba el monopolio de UEFA y FIFA"

Rocío Martínez, presentadora de Antena 3 Deportes, ha explicado que significa exactamente esta sentencia del tribunal europeo: "Puede revolucionar el fútbol pero no era un juicio sobre la Superliga pero sí a la UEFA y a la FIFA, y la frase "abuso de posición dominante" va contra las normas de la competencia. Es decir, se acaba el monopolio de la UEFA y un tercero puede ahora crear una nueva competición", explica la periodista burgalesa.

Pero... ¿qué es lo que quiere exactamente la Superliga? "Más partidos entre los equipos grandes para poder generar más dinero y gestionarlo ellos mismos, pero el gran titular ha sido 'fútbol gratis', que podría verse en una plataforma y el dinero vendría de la publicidad".

"El objetivo de la Superliga es jugar más partidos entre equipos grandes, generar más dinero y gestionar todo ellos"

La duda ahora está en ver si hay suficientes equipos europeos que se quieran apuntar a la Superliga, algo que significaría renunciar a la Champions. Casi todos los equipos importantes y ligas europeas han mostrado su rechazo: "La italiana, inglesa y alemana se han mostrado en contra".

La Superliga intentará convencer a los clubes por 2 razones

No obstante y según explica Rocío Martínez, la Superliga hablará con todos los clubes e intentará transmitirles dos mensajes: "dirán que no van en contra de los campeonatos domésticos y la otra que es una competición abierta, serán 64 equipos divididos en tres categorías: estrella, oro y azul, con ascensos y descensos", cuenta la presentadora de Antena 3 Deportes.

Ceferin y Tebas, los más críticos

La idea de la Superliga sería empezar la competición en año y medio, pero no lo tendrá nada pero nada fácil, Ceferin, presidente de la UEFA, y Javier Tebas, presidente de LaLiga, los más beligerantes. "Es difícil para mí decidir si el proyecto me deja en shock o me divierte. Como estamos cerca de las Navidades voy a optar por considerarlo divertido. No vamos a intentar detenerla, nunca lo quisimos. Hemos dicho muchas veces que pueden crear lo que quieran. Espero que puedan comenzar su 'fantástica' competición lo antes posible con dos clubs", ha dicho el mandatario esloveno.