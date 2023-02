Christian Atsu sigue desaparecido bajo los escombros del terremoto en Turquía

Volkan Demirel, entrenador del Hatayspor, equipo de la primera división turca, ha salido al paso de las informaciones que aseguraban que su jugador internacional ghanés Christian Atsu había sido rescatado. Dice que aún no tenía noticias del exmalaguista ni del director deportivo del club, Taner Savut.

"Por favor, no escriban que ha sobrevivido sin estar seguros de que ha sobrevivido. La gente tiene familia, esperanzas, penas y dolores que van en aumento", pidió Demirel en el diario Hurriyet. "Todavía no hay noticias sobre Atsu y Taner Savut. No diría esto si estuvieran en el hospital. Estamos pasando por momentos muy difíciles", declaró el técnico.

Error de identificación

Al parecer, la confusión se pudo deber a algún error de identificación, tal como relató a la prensa el médico del Hatayspor, Gurbey Kahveci.

"Cuando escuchamos la noticia de que lo habían llevado al Hospital Dortyol fuimos a buscarlo pero no estaba allí. Por el momento y, por desgracia, parece que (el director deportivo) Taner Savut y Christian Atsu no han sido encontrados", ha desvelado el médico.

Fue el propio club quien el pasado martes anunció que el futbolista había sido rescatado con vida, si bien se desconocía su situación.

Marcó gol en su último partido

El delantero, de 31 años y que marcó en su último encuentro el pasado domingo, ha militado también en el Oporto, el Chelsea o el Newcastle, entre otros equipos.

La ciudad de Hatay está a unos 180 kilómetros al sur de la provincia donde tuvo su epicentro el terremoto de magnitud 7,8 que asoló el sureste de Turquía, provocando hasta ahora más de 11.200 muertos en Turquía y Siria.