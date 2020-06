Chris Coleman, nueve entrenador del Sunderland tras dimitir como seleccionador de Gales

El entrenador británico Chris Coleman ha sido contratado como nuevo entrenador del Sunderland, colista de la Championship, la segunda división inglesa, con el que ha firmado por dos años y medio tras dimitir el pasado viernes como seleccionador de Gales.

Coleman llega al banquillo de los 'Black Cats' en un pésimo momento para el equipo, que no sabe lo que es ganar un partido en casa desde diciembre de 2016. En la presente temporada, los del nordeste inglés marchan últimos en la Championship, con solo una victoria en 17 partidos, unas cifras que le han costado el puesto a Simon Grayson.

