Celia Jiménez, futbolista e ingeniera aeroespacial: "En mi promoción éramos 63 personas y sólo tres mujeres"

Celia Jiménez es un ejemplo en el ámbito deportivo y en el académico. Y es que esta jienense ha logrado un grado universitario en Ingeniería Aeroespacial en Estados Unidos y ser elegida en 2018 en el draft de la NWSL, la liga de fútbol de Estados Unidos femenina.

Ahora anima a las chicas que persigan sus sueños, por muchas barreras que haya, en lo deportivo y en lo académico.

"Siempre me han gustado las matemáticas y la física. En mi promoción estábamos 64 personas, de las cuales éramos tres mujeres. Son números que alarman y animan a esas chicas a que no porque haya una menor representación no deben lanzarse a cumplir ese sueño", explica Celia a Antena 3 Deportes.

Podría perfectamente presentarse al casting para viajar al espacio que ha abierto la Agencias Espacial Europea y por qué no llegar hasta Marte, ahora que el Perseverance, el nuevo robot de la NASA, ha logrado aterrizar con éxito en en planeta rojo.

"Sería una experiencia increíble poder ir a Marte o a cualquier otro planeta", reconoce Celia.