Carvajal responde a Aitana Bonmatí: "Nos centramos en lo que nos toca, en ganar y seguir a lo nuestro"

El futbolista español, defensa en el Real Madrid C. F., Dani Carvajal, ha respondido a las declaraciones que realizó la ganadora del Balón de Oro del último Mundial, Aitana Bonmatí, en el programa de LaSexta, 'Salvados'. Bonmatí declaró que no esperaba tener un mayor apoyo de los futbolistas masculinos en la confrontación de las jugadoras con la Federación. Su respuesta fue tajante. "No, la verdad es que no", dijo.

"No sé a qué se puede referir"

Ahora, Carvajal ha reaccionado a esta entrevista después de ser preguntado por los medios: "no sé, la verdad que no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar. Al final ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación. Están reestructurando como digo, o intentando reestructurar todo el 'staff', marketing, comunicación, etcétera. Y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro", ha sido la respuesta del defensa en el Real Madrid C.F.

"Pedimos unas condiciones dignas"

Aitana Bonmatí protagonizó este domingo el programa 'Salvados', en el que pudo tratar diferentes asuntos relacionados con la actualidad del fútbol femenino en nuestro país, entre los que se encuentran la polémica tras el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en las celebraciones después de la final del Mundial.

La jugadora del Barcelona se pronunció sobre el hecho que más le dolió de la asamblea en la que el entonces presidente de la RFEF se negó a dimitir: "es cierto que algo que ha sonado mucho son los aplausos que hubo en esa asamblea. Al final, estaban apoyando lo que había sucedido y que muchas de esas personas habían visto", explicó Bonmatí durante el programa.

La situación del fútbol femenino

Preguntada acerca de las condiciones del fútbol profesional femenino, Aitana Bonmatí considera que "en la mayoría de casos solo ha cambiado el hecho de poner profesional".

"A veces te pones las manos en la cabeza y piensas en tu integridad"

"Hoy en día voy a algunos campos y digo: '¿Cómo podemos jugar en este campo?' A veces te pones las manos en la cabeza y piensas en tu integridad, en las lesiones. Muchos campos son de césped artificial y estamos hablando de primera división femenina profesional. Es que estamos hablando de profesional. Para mí, en la mayoría de casos solo ha cambiado el hecho de poner profesional, pero en lo que son los hechos, no veo muchas cosas. Es decir, aún queda", denunciaba la jugadora.