Carlo Ancelotti: "A veces una derrota te reconecta con la realidad"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en la previa del duelo liguero ante el Villarreal y después de la derrota del pasado miércoles ante el Lille, la primera en el último año para el equipo blanco. El de Reggiolo considera que ese resultado les puede venir bien para reconectar "con la realidad", algo que ya les ocurrió el año pasado tras caer en Liga en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Partido ante el Villarreal

"El Villarreal lo está haciendo muy bien, siempre bien colocado en el campo. Mañana será un partido difícil, pero es una oportunidad nueva para tener una mejor versión. Reconectarse y volver a jugar bien al fútbol".

¿Está el equipo donde quieres? ¿Son exageradas las críticas tras la derrota ante el Lille?

"Cada uno puede opinar lo que quiere, la crítica es correcta visto lo del Lille. Hay momentos en los que tienes que reconectarse y hay que hacerlo pronto y rápido. A veces una derrota, a ninguno de nosotros nos gusta perder, pero a veces hemos tenido una racha muy alta y puedes pensar que eres invencible. Una derrota te reconecta con la realidad, que es nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo mejor, no estamos a la altura, pero falta poco. Tenemos jugadores que no han llegado a su mejor nivel. Eso es bastante normal. No estamos lejos de donde queremos estar. Nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo y ofensivo, en la circulación del balón. Es donde tenemos que mejorar".

¿Qué es lo que más le preocupa?

"Tenemos que preocuparnos de la intensidad en la circulación del balón y en el aspecto defensivo".

¿Por qué juega tan pocos minutos Güler?

"Porque tiene competencia y no es sencillo buscar espacio en el once titular. Creo que ha salido dos veces de titular y está teniendo más protagonismo que el año pasado".

¿Qué os dificulta más: un equipo que va arriba o uno que se encierra?

"No sé qué significa ser valiente... Ser valiente es presionar arriba, bien. Pero se puede ser valiente defendiendo bien. Todos los equipos que vienen al Bernabéu son valientes porque quieren sacar puntos aquí. Nosotros tenemos que preparar bien el partido".

¿Cómo está usted?

"Muy bien, como siempre. Es una gran oportunidad (la derrota) si conseguimos reaccionar bien. Me ha gustado mucho la reacción del equipo, no querían perder y lo dimos todo al final del partido. La crítica de los jugadores ha sido buena. Estamos en el camino correcto y más fuertes que nunca".

No convocatoria de Mbappé con Francia

"No quiero opinar lo que dicen los seleccionadores. Mbappé ha tenido un problema que parece resulto, pero no al 100%. Deschamps ha decidido no convocarlo".

La charla de Luis Enrique con Mbappé

"No me gusta dar un juicio sobre otro entrenador. El aspecto defensivo es siempre colectivo y no individual"

¿Falta un jugador de toque en el centro del campo?

"No creo que falte un jugador de toque. Modric tiene toque, Camavinga tiene toque, Valverde tiene toque, Bellingham tiene toque.... Tchouaméni es fundamental en el aspecto defensivo del equipo. Tenemos mucha variedad, pero ahora no estamos mostrando toda la calidad que tenemos. Pero no es que falte algo, no falta nada".

¿Falta memoria tras lo ocurrido en la pasada temporada?

"Ya estoy acostumbrado. No me preocupa en absoluto. Tenemos que jugar mejor y lo intentaremos mañana".

¿Cómo ha sido la reacción del vestuario tras la derrota del miércoles?

"Hemos coincidido en el hecho de que nos falta algo de intensidad con balón. El balón tiene que circular más rápido para llegar más rápido a los delanteros... Y nos falta algo de intensidad a nivel defensivo".

¿La derrota ha venido bien?

"Esto lo podremos decir... veremos que pasa. La última derrota vino bien y si pasa lo mismo, hablaremos de otra derrota en 40 partidos. Tenemos toda la confianza del mundo. Los más tristes somos nosotros, pero también somos nosotros quienes buscamos la solución".

