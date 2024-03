Carlo Ancelotti se pronuncia sobre la acusación de la Fiscalía por presunto fraude fiscal

Este miércoles la Fiscalía Provincial de Madrid pidió 4 años y 9 meses de prisión para Carlo Ancelotti por presunto fraude fiscal a Hacienda de más de 1 millón de euros (1.062.079) entre 2014 y 2015. Una acusación que tendrá que ser probada y demostrada y de la que el italiano ya se ha defendido.

"Ya he pagado la multa, el dinero ya está en la Fiscalía"

El ex del Milán se pronunció sobre el tema en el micrófono de 'Movistar +': "Es una vieja historia que empezó hace ocho años por una declaración de 2015 porque la Fiscalía piensa que yo era residente y yo pienso que no era residente. La multa ya la he pagado, el dinero ya está en la Fiscalía y sólo están hablando los abogados para buscar una solución", aseguró el técnico de 64 años en un día en el que su equipo sufrió ante el Leipzig (1-1) pero pasó a los cuartos de final de la Champions League.

"La Fiscalía piensa que yo era residente y yo pienso que no. Soy inocente, a ver qué decide el juez"

"Estoy convencido de que yo soy inocente porque no era residente en 2015 y ellos piensan que sí lo era. A ver qué decide el juez", sentenció el madridista dejando todo en manos de la justicia.

"Omitió el rendimiento de sus derechos de imagen"

Según el escrito del Ministerio Público, Carlo Ancelotti "omitió todo rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen" y solo consignó las retribuciones de su trabajo personal percibidas del contrato con el Real Madrid (2013-2015, su primera etapa como técnico blanco).

La Fiscalía apunta que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen", Ancelotti acudió a un "complejo y confuso" entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar dicho cobro "simulando" así la cesión de sus derechos de imagen a entidades "carentes de actividad real", como 'Vapia LLP', sociedad a la que se cedió el 50% de sus derechos de imagen: "Se valió de esta para que se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ya que el contrato de cesión referido de 1 de julio de 2013 era con Vapia Limited".

El que fuera entrenador del Everton, entre otros equipos, tendrá que esperar a conocer la decisión del juez una vez conocida la acusación de la Fiscalía y la intención de preparar su defensa.

Noche 'movidita' para Carletto

Fue un día movidito para Carletto, que además de conocer esta noticia vivió una noche de puro sufrimiento en el Santiago Bernabéu tras empatar a uno ante el Leipzig en uno de los peores partidos de la temporada. Pese a todo su equipo estará en el sorteo de cuartos de final de la Champions.

