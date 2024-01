El caliente final entre Xavi y los jugadores del Barbastro

Al final del encuentro que el Barcelona terminó ganando 2-3 al Barbastro de Segunda RFEF, en dieciseisavos de la Copa del Rey, se vivió un momento de tensión entre Xavi Hernández y jugadores del equipo oscense.

Cuando el colegiado José Luis Pulido Santana señaló el final del partido, Xavi fue a protestar al cuarto árbitro, algo que no gustó a algunos futbolistas del Barbastro.

Primero un jugador del banquillo del Barbastro le recrimina algo al de Terrassa, empujándole levemente con el brazo derecho. Después, el centrocampista Antonio Jesús Crespo también le empuja con el brazo cuando el entrenador se retiraba a los vestuarios.

"No ha pasado nada... Son cosas del partido. Él protestaba. Quería lo mejor para su equipo y yo para el mío y nada; cosas del partido", apuntó Crespo en declaraciones a 'El Chiringuito'. "Ni recuerdo lo que le he dicho a Xavi. Sé que él protestaba, pero tiraba para lo suyo y nosotros para la nuestro", insistió el jugador del Barbastro.

Xavi Hernández vio la tarjeta amarilla en el minuto 44 por "hacer observaciones" a una de las decisiones del colegiado José Luis Pulido Santana.

Su hermano, expulsado

Asimismo, el acta del partido se explica que Óscar Hernández, hermano de Xavi y técnico asistente del Barcelona, fue expulsado porque "una vez finalizado el encuentro y estando aún sobre el terreno de juego, se dirigió hacia el cuarto árbitro, recriminando una de mis decisiones y posteriormente se dirigió hacia miembros del cuerpo técnico local en actitud exaltada".

No entiende que no haya VAR

Tras el partido, Xavi dijo que en el duelo contra el Barbastro hicieron una buena primera parte, pero que se les complicó por un error otra vez: "Hemos hecho una buena primera parte, pero hemos cometido errores otra vez tras un córner y hemos encajado el 1-2, y se nos ha complicado y hemos sufrido".

El técnico culé también se quejó de que no hubiera VAR: "No entiendo que en el año 2024 no haya VAR, aunque sea un campo de inferior categoría. El gol anulado a Joao ha sido válido y no lo han dado".

Sobre el partido Xavi comentó que se lo esperaba como ha sido: "Sabíamos que sería así. Ellos han jugado como si se jugaran la vida, y en el balón parado se igualan las cosas, y, como regales cosas, acabas sufriendo".