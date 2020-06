Butragueño, sobre el viaje a Girona: "Somos un club de fútbol y hablamos de fútbol"

El director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, restó importancia a las precauciones que el equipo va a tomar este fin de semana en su desplazamiento a Girona, debido a la crisis política en Cataluña.

"Vamos a jugar un partido con la idea de ganar, somos un club de fútbol y hablamos de fútbol", subrayó Butragueño tras conocerse que el equipo no usará su autobús oficial en Girona por cuestiones de seguridad. "Lo único que queremos es ganar ese partido, hacer feliz a nuestra gente y jugar bien", señaló el exjugador en Pekín, donde participó en un acto de promoción del club en el gran mercado chino.

"Habrá muchos Clásicos en el futuro"

También recordó que "no es la primera vez" que el autobús oficial no se usa en un desplazamiento del equipo, por lo que "no hay que darle mayor importancia".

Ante la pregunta que el mundo del fútbol se hace desde hace meses a causa de la crisis catalana, la de si el FC Barcelona seguiría jugando en la Liga española en una hipotética Cataluña independiente, Butragueño recordó que ese equipo y el Madrid "son grandes clubes del mundo". "Consideramos que eso no se va a producir, habrá muchos Real Madrid-Barcelona en el futuro", vaticinó el directivo madridista.