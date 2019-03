Butragueño: "Hay que tener tranquilidad"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, destacó que su equipo fue "merecedor de la victoria" ante el Valencia y apuntó como acción clave del encuentro "el penalti a Bale que no se pita y a continuación se señala el cometido por Pepe".

"Fue un gran partido para el aficionado. Para nosotros es un partido que podíamos haber ganado. Empezamos bien aunque los últimos veinte minutos del primer tiempo ellos mejoraron. Hubo una jugada clave que es el penalti a Bale que no se pita y luego se señala el de Pepe", destacó Butragueño. "Es probable que el árbitro no esté en la mejor posición pero el línea está cerca. Y eso es lo que nos extraña", insistió el directivo blanco.

"En la segunda parte hemos estado más cerca de la victoria. En términos generales el equipo ha merecido más. Hemos demostrado un buen tono a lo largo del partido", indicó Emilio Butragueño.

"Sabemos la dificultad que tenemos siempre aquí. Las circunstancias no nos han ayudado. Con diez nos hemos puesto por delante y también al final. El equipo no ha perdido la compostura", recordó el director de Relaciones Institucionales. Butragueño pidió tranquilidad.

"No ha terminado la primera vuelta. Queda mucho por delante", agregó. "El equipo ha ofrecido una buena imagen. Las circunstancias no nos han favorecido. Hay que tener tranquilidad". Sobre el incidente del colombiano James Rodríguez, perseguido por la policía el sábado, Butragueño se remitió a lo manifestado por Rafael Benítez. "El entrenador habló del tema y el jugador también. No hay más que decir".

El Valencia, contento con su "digna" actuación

Por su parte, el consejero del Valencia Juan Cruz Sol calificó como "digna" la actuación del Valencia ante el Real Madrid en el estadio de Mestalla. "La imagen ha sido otra. Hemos jugado contra un grandísimo equipo y hemos podido terminar con un marcador adverso. Ha sido un partido digno para el Valencia", dijo el representante valencianista.

Sol destacó la actitud de los jugadores del Valencia. "Ha sido la actitud. Hemos hecho un buen planteamiento y eso se ha demostrado sobre el terreno de juego".