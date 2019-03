Busquets: "La peor noticia es la lesión de Messi"

Sergio Busquets no se ha mostrado feliz tras la victoria del F.C Barcelona ante el UD Las Palmas, ya que Leo Messi se ha retirado lesionado en el minuto 9 y será baja aproximadamente ocho semanas.

"Saben que si Leo se queja algo va mal. Aún no sabemos los pronósticos, pero sabemos que no va a no ser una semana o dos. Es el mejor jugador del mundo, nuestro mejor hombre. Estamos teniendo mala suerte con las lesiones y más cuando no podemos fichar ni inscribir jugadores", ha declarado tras el partido.

Por otra parte, el centrocampista catalán ha valorado el duelo ante el conjunto canario: "En la segunda parte hemos sido mucho mejores que en la primera. Hemos tenido ocasiones, incluso hemos fallado un penalti, pero en una jugada tonta de rebote ves que te quedan cinco minutos de sufrir. La peor noticia es la lesión de nuestro mejor hombre", ha subrayado.

Por último, Busquets ha valorado positivamente haber superado el varapalo del miércoles ante el Celta de Vigo (4-1). "Nos dejamos tres puntos importantes en un campo difícil -en Balaídos-, pero por suerte hoy hemos podido ganar. Ahora a pensar en el partido de 'Champions'", ha concluido.