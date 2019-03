Del Bosque: "Los jugadores deben tener cuidado con los comportamientos y las conductas"

MENSAJE PARA PIQUÉ, JORDI ALBA Y COMPAÑÍA

El seleccionador nacional respondió de esta manera al ser preguntado por el ya famoso 'Halloween culé' en Getafe. No obstante, aseguró que ya estaba todo aclarado. Respecto a la imputación de Benzema por un caso de chantaje a Valbuena, Del Bosque evitó pronunciarse: "Es un asunto que no me compete. No estoy aquí para hablar sobre asuntos internos de los clubes".