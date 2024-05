Borussia Dortmund - Real Madrid: horario y dónde ver la final de la Champions League, en directo

El estadio de Wembley acoge este sábado el partido más esperado del año, la final de la UEFA Champions League 2023-24 entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid. Londres será el escenario de la batalla definitiva para coronar al nuevo campeón de Europa y al equipo que suceda en el palmarés al Manchester City. Borussia Dortmund y Real Madrid buscan el cetro del fútbol europeo y la corona más preciada a nivel de clubes.

Para el equipo español será su 18º final de la Copa de Europa, habiendo ganado 14 y perdido tan solo tres (1962, 1964 y 1981). El conjunto blanco es el rey de la competición y acumula 14 títulos (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022). La hegemonía del Real Madrid en el viejo continente se ha acrecentado en la última década, desde aquella histórica final en Lisboa frente al Atlético de Madrid. En los últimos diez años han levantado en cinco ocasiones la 'orejona' y, si ganan en Wembley al Borussia, sumarán su sexto entorchado europeo en once años.

Carvajal, Nacho, Kroos y Modric, la guardia pretoriana del Real Madrid, pueden igualar a Gento y sumar su sexta Champions League, algo impensable hace unos años.

Los caminos de Dortmund y Real Madrid a la gran final de Wembley

El Real Madrid ha firmado otra Champions para el recuerdo, sobreviviendo al City en el Etihad y obrando su enésima remontada europea ante el Bayern de Múnich en semifinales. Su rival será un Borussia Dortmund que ha rotó todos los pronósticos eliminando al Atlético de Madrid y PSG. Los alemanes cuentan con una sola Copa de Europa en su palmarés (1997) y jugaron otra final, en 2013 ante el Bayern de Múnich.

La final será especial para un Toni Kroos que hace unos días anunciaba su retirada del fútbol tras la Eurocopa de Alemania. Será el último partido del genial centrocampista alemán con la elástica blanca y tras una década mágica. Carlo Ancelotti tiene a toda su plantilla disponible, a excepción de Alaba y Tchoauméni. De esta forma, el once inicial podría ser el siguiente: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo y Vinícius Júnior.

Edin Terzić, entrenador del Borussia Dortmund, no podrá contar con Haller, Bensabaini y Duranville. El once inicial del equipo alemán en Wembley puede ser el siguiente: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt Sancho y Füllkrug.

Horario y dónde ver la final de la UEFA Champions League

La final de la UEFA Champions League 2023-24 entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid se jugará en el estadio de Wembley el sábado 1 de junio de 2014 a las 21:00 horas. El partido se podrá seguir en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de la final, las alineaciones oficiales, el resultado y todos los goles.

