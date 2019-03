Blatter: "Platini le dijo a mi hermano que si no me retiraba de la carrera por la FIFA iría a la cárcel"

La crisis de liderazgo de la FIFA está lejos de llegar a su fin. Es más, gracias a unas declaraciones de Joseph Blatter al diario holandés 'De Volkstrant' van a vivir un nuevo episodio. El presidente saliente de la organización ha asegurado que Michel Platini, máximo dirigente de la UEFA, "intimidó" a su familia si el suizo no dejaba la carrera para volver a presidir la FIFA.

Para ello, ha puesto de ejemplo a un hecho que supuestamente hubo entre Platini y su hermano: "Le dijo que iriía a la cárcel si no lo dejaba. En el congreso de mayo noté que había estado llorando. Le pregunte que qué le pasaba y que no estuviera triste. Que iba a ganar. No sé por cuantos votos pero ganaría. Mi hermano no pronunció palabra".

Blatter dice que se enteró de todo después de las elecciones: "Durante el almuerzo Platini se sentó a la mesa de mi hermano y le dijo que me retirara o que si no iría a la cárcel. Yo no abandoné mi mandato por la presión de Platini. Todos somos supervivientes y seguro que mi decisión fue buena y correcta para la FIFA. Yo no necesito protegerme a mí mismo. No necesito ayuda en lo que se refiere a mi integridad personal".