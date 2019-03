Blatter: "Hubo acuerdo entre España y Sudamérica para votar a Qatar"

Joseph Blatter, presidente de la FIFA actualmente suspendido de sus funciones, confesó que en la votación para elegir la sede del Mundial de 2022, finalmente otorgado a Catar, hubo "un tipo de acuerdo" entre España y Sudamérica para votar al país asiático en lugar de a los Estados Unidos como se había acordado.

El suizo advirtió el pasado miércoles en una entrevista a la agencia de noticias rusa 'TASS' que en 2010 se había decidido que Rusia y los Estados Unidos fueran las organizadores de las Copa del Mundo de 2018 y 2022, pero que inesperadamente hubo cuatro votos que se fueron para Catar.

Así, aludió a la influencia que pudo tener un almuerzo del por entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y un príncipe catarí, que lo cambió todo, sobre todo en cuanto a lo que habría dispuesto entonces Michel Platini, presidente de la UEFA.

"Hubo algún tipo de acuerdo entre España y algunos de los votantes de Sudamérica junto a Catar. 'Tú me votas a mí y yo te voto a ti. No fue un acuerdo firmado, pero hubo alguna prueba de que ellos hicieron una conjura o algo así. Pero en las votaciones, nunca puedes evitar eso, es imposible", afirmó Blatter en una entrevista al Financial Times.

En la entrevista con el diario británico, el dirigente reiteró que Rusia y Estados Unidos iban a ser las próximas sedes de los Mundiales de 2018 y 2022, respectivamente.

"La solución que se acordó, no por escrito, sino que extraoficialmente, es que íbamos a apoyar a las dos superpotencias en la votación para el Mundial: vamos a apoyar a Rusia y a los Estados Unidos", dijo.

Además, el suizo reconoció que la decisión no se había tomado de manera oficial por el comité ejecutivo de la FIFA, si no que era un acuerdo realizado "entre bastidores". "Se dispuso diplomáticamente ", añadió.

"Si usted ve mi cara cuando abrí el sobre (por el que el país catarí fue nombrado organizador del campeonato), reflejaba que yo no era el hombre más feliz al decir que era Catar. Definitivamente no", recalcó el presidente de la FIFA.

Blatter también añadió que los problemas en la FIFA comenzaron cuando se tomó esta decisión, ya que Catar es un país pequeño y desértico, sin tradición futbolística y donde las temperaturas diurnas pueden superar los 40 grados centígrados.

El suizo subrayó que las investigaciones contra la FIFA han sido resultado directo de que los Estados Unidos perdiesen el derecho a organizar la Copa del Mundo en 2002. "Tomó una dimensión política. Estoy buscando ahora para ver cuáles fueron las razones políticas . Lo más fácil sería decir que son malos perdedores", confesó.

Por otro lado, aseguró que rechaza las denuncias que han llevado a cabo las principales empresas patrocinadoras de la FIFA, como Coca-Cola, McDonalds o Visa entre otras, alegando que tienen una motivación política hecha a petición de los Estados Unidos.

"Se trata de las empresas estadounidenses. Las otras empresas no han dicho nada. Así que usted es lo suficientemente inteligente como para hacer la conexión con las empresas de Estados Unidos y la investigación estadounidense. No necesito subrayar qué", dijo.

Blatter, que tenía previsto seguir en el cargo hasta las elecciones presidenciales que se celebrarán el 26 de febrero de 2016, ha sido suspendido durante 90 días por el Comité de Etica de la FIFA, debido a los escándalos que se ha visto envuelto el órgano rector del deporte por soborno, blanqueo de dinero y fraude electrónico.