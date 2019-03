Un Celta con diez acaba sufriendo para mantener el empate ante el Betis

El Celta tuvo que sufrir mucho para arrancar un empate (1-1) del Benito Villamarín, donde se adelantó en el marcador pero también jugó toda la segunda mitad con un futbolista menos por la expulsión de Jonny Castro, ante un Betis que luchó siempre por la victoria pero que no fue efectivo en el ataque.

Los locales estuvieron siempre muy dispuestos ante un rival que se adelantó en la primera parte en la primera que tuvo pero que después hizo poco, y más cuando estuvo en inferioridad. Salió el conjunto verdiblanco con el firme propósito de cortar la sangría como local en la Liga después de que hubiera acumulado cuatro derrotas seguidas ante sus seguidores -Deportivo, Espanyol, Athletic Club y Atlético de Madrid-.

Los de Pepe Mel ya lograron vencer el pasado miércoles en el Villamarín ante el Sporting de Gijón en la Copa del Rey (2-0) y esa alegría querían repetirla, pero el rival se presentó en Sevilla con unos números muy buenos como visitante, condición en la que habían sumado trece de los veinticuatro puntos que le tienen en la zona europea de la tabla. Además, el equipo que entrena el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo también había ratificado esa fortaleza fuera de Vigo esta semana en Almería al imponerse al equipo local por 1-3 en la Copa.

Un Betis más enchufado al inicio

Fue la formación hispalense la que ganó el pulso en la fase inicial al mover con rapidez el balón y poner en problemas al Celta para que se acercarse a la portería que defendió Dani Giménez, quien debutaba como titular en la Liga por la lesión de Antonio Adán. Entonces apareció la figura del meta del Sergio Álvarez, quien salvó a su equipo en dos ocasiones seguidas de que el Betis se adelantara en el marcador, la primera tras un remate desde lejos de Rubén Castro y la segunda ante el senegalés Alfred N'Diaye.

No se había recuperado del susto el conjunto gallego cuando el centrocampista belga Theo Bongonda no perdonó en un pase entre líneas del exsevillista Iago Aspas para superar a Dani Giménez en su salida y poner el 0-1. No habían hecho mucho los visitantes pero fueron tremendamente efectivos a pocos minutos para que se cumpliera la media hora, aunque a partir de ahí y hasta el descanso tuvieron que redoblar los esfuerzos en la defensa ante unas acometidas del Betis por las dos bandas que no dieron sus frutos a los locales.

Jonny ve la tarjeta roja

En la segunda parte pronto se complicó la situación para el Celta cuando Jonny Castro vio la roja directa a los tres minutos de la reanudación al cortar con falta un avance peligroso del brasileño Petros dos Santos. A raíz de esa falta Joaquín Sánchez envió el balón a la cepa de un poste en lo que pudo ser el empate, pero se intuía que el partido se le podía hacer muy largo a los visitantes ante un Betis que redobló sus esfuerzos ante Sergio Álvarez.

Mel sacó artillería con la entrada al campo de Jorge Molina, Álvaro Vadillo, quien disputó sus primeros minutos esta temporada en la Liga, y el holandés Rafael Van der Vaart, mientras que Berizzo metió a los canteranos Diego Alende y Borja Fernández para buscar reforzar la contención. El asedio bético fue total hasta que en el minuto 82 llegó el premio del empate en una buena jugada de triangulación que culminó Jorge Molina. Desde ahí hasta la conclusión los locales se desmelenaron en busca de la remontada y el Celta lo pasó realmente mal para evitarlo, aunque lo consiguió gracias a la falta de puntería del rival.