Benzema zanja la polémica previa al Mundial: "No me borré, quise jugar pero estaba lesionado"

Parece que la mejor versión de Karim Benzema está más cerca de lo que estaba hace un mes. El galo ha marcado 4 goles en los 3 partidos que ha jugado el Real Madrid tras el Mundial de Clubes que han sido vitales para las victorias en Valladolid y el pase a la final de la Supercopa de España.

El Balón de Oro ha comparecido en rueda de prensa antes del Clásico de este domingo y ha contestado a la pregunta que tantas dudas generó antes del Mundial de Qatar, ¿se 'borró' Karim en los últimos partidos del Real Madrid? "Nunca voy a dejar mi club por cualquier cosa, estaba lesionado, quería jugar cada partido para ayudar al equipo a ganar", explicó el delantero blanco.

"Estoy en buen camino. No sé si vosotros lo veis así, pero yo me siento muy bien"

¿Se ha sentido menospreciado Karim Benzema en los últimos meses? "He necesitado tiempo para volver por las lesiones pero hoy estoy en buen camino, en una forma muy buena. No sé si vosotros lo veis así, pero yo me siento muy bien", dejó claro el artillero merengue.

"No necesito hacerme fotos con Cristiano para ser su amigo"

En las últimas horas, con la visita de Cristiano al entrenamiento del Madrid en Riad, también se ha hablado de una posible mala relación entre Karim y el luso ya que, al parecer, no se hicieron una fotografía juntos, como si ocurrió con Vinicius, Rodrygo, Militao, Ancelotti... "No necesitamos fotos para decir que somos amigos, eso es para Instagram, Twitter…Otro mundo, ojalá pueda hablar mañana con él en el estadio", dijo.

"¿Francia? Lo que pasó ya está, el resto es pasado"

También 'valoró' lo ocurrido con Francia, su lesión en pleno Mundial y la aparente decisión de Deschamps de no contar con él cuando se recuperó: "Lo que pasó ya está, lo más importante es mañana. El resto es pasado. Es complicado, pero ya está, no puedo hablar más de Francia ni del Mundial, no quiero responder de lo que no sea el partido". Benzema no quiso pronunciarse sobre el cese temporal de Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol: "No quiero hablar de eso".

¿Renovará Benzema con el Real Madrid?

El jugador de 35 años finaliza contrato con el Real Madrid esta temporada, ¿renovará? "Cada año lo disfruto. No sé cuánto tiempo estaré, pero disfruto de cada día en el Madrid. Estoy en el Madrid, hablar de eso es otro tema"