Benzemá entrena con el grupo, pero no viaja a Sevilla

Rafa Benítez, técnico del Real Madrid, ha dejado fuera de la convocatoria para el encuentro ante el Sevilla al francés Karim Benzema, protagonista esta semana por temas extradeportivos al estar imputado por una supuesta implicación en el chantaje a Mathieu Valbuena con un vídeo sexual.

El técnico madridista argumentó temas deportivos para explicar la ausencia de Benzema que, según los plazos de recuperación marcados tras su lesión muscular, debía estar ya para competir con el Real Madrid. "Benzema está en la parte final de su recuperación, hemos decidido dejarle aquí para terminar de recuperarle al cien por cien y que estos días trabaje con el equipo y esté en condiciones para lo que viene más adelante", justificó Benítez. El técnico madridista no quiso entrar en temas personales y se limitó a decir que su jugador "está bien" después de lo ocurrido.

"Ha habido un comunicado del club al que nos adherimos todos, poco más que decir a nivel personal". Benítez no quiso desvelar nada de la conversación que tuvo con el jugador y el presidente Florentino Pérez tras la noche pasada por Benzema en Versalles para declarar.

"No voy a hablar mucho de Karim. Entrenó ese día, hizo su trabajo y desde ahí es una cuestión personal. Mi apoyo total para él y a esperar a que se recupere, esté bien y nos dé muchas alegrías en el campo". Pidió el entrenador madrileño que se acaben las especulaciones en torno a su jugador y mostró el apoyo del vestuario y del club en un momento delicado en la carrera del delantero francés.

"No podemos especular y lo que sabemos a día de hoy es que le falta un poco de tiempo para llegar. Tenemos dos semanas libres, preferimos no arriesgar y no convocarlo", señaló. "Todos los que tratamos con Karim sabemos como es. Todos sus compañeros y el club están con él, le apoyan y solo es esperar a los acontecimientos que será lo más sensato", concluyó.