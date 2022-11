Benítez: "Me voy triste por la derrota pero con buenas sensaciones, el Bayern tiene una marcha más"

Rafa Benítez reconoció que se va "triste por la derrota" ante el Bayern Múnich en la final de la Audi Cup (1-0), aunque destacó que el equipo de Pep Guardiola "tiene una marcha más" a estas alturas de pretemporada. "Me voy con buenas sensaciones en cuanto a experiencia, especialmente de los jóvenes y el trabajo del equipo, pero triste por la derrota. Ha sido ante un buen equipo que ahora mismo tiene una marcha más que nosotros", aseguró en rueda de prensa.

El técnico madridista destacó tras encajar su primera derrota que a su equipo le faltó "posesión y tener el balón arriba para crear peligro", aunque valoró que "el mérito era trabajar bien en fase defensiva". "Al no lograr tener el balón, poco a poco el equipo se ha ido metiendo atrás. Hemos tenido alguna contra que no hemos aprovechado, pero no ha sido suficiente para ganar y no es fácil aguantar el ritmo que impone el Bayern", analizó.

Benítez no quiso forzar a jugadores importantes y valoró el estado de Pepe que se retiró lesionado al cuarto de hora. "Jugando dos partidos en dos días sabíamos que era complicado, creíamos que podía tener riesgo Pepe y para evitar el problema lo hemos sustituido".

"Con Bale, Varane y Danilo no queríamos correr riesgos porque hicieron un gran esfuerzo el primer día y no era recomendable hacerlos jugar hoy. Lo importante es ir adelante con los jugadores, no con los resultados. Tenemos que seguir ajustando para alcanzar el nivel que mostramos en Australia", concluyó.