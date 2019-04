Benítez, sobre las palabras del agente de Bale: "Al aficionado del Madrid no le gustan esas cosas"

Benítez ha hablado en rueda de prensa de sobre la retirada de Raúl: "Creo que Raúl es inteligente. Sabe analizar lo que ocurre en el campo y fuera de él. Lo que elija le irá bien. Le deseo lo mejor a Raúl; que el futuro le traiga muchos éxitos. Todo lo que puedo decir de él es positivo. Raúl está entre los cinco mejores jugadores españoles sin lugar a dudas".

Vuelve a referirse a las palabras del agente de Bale: "El ambiente en la plantilla es muy bueno; los jugadores son competitivos. No hay ningún problema. No puedo controlar lo que dicen los agentes; mis jugadores son inteligentes para saber que tenemos que estar unidos. El aficionado del Real Madrid ve esas cosas y no le gustan; quiere que nosotros estemos centrados".

Sobre el 'virus FIFA' en el Real Madrid: "Veo muchas lesiones en otros equipos. El 57% de nuestras lesiones musculares son con las selecciones. Poco podemos hacer... En los equipos de alto nivel, con muchos jugadores en selecciones, el riesgo es mayor. Son cosas normales, es algo inevitable [...] Van saliendo algunos de la enfermería. Danilo está mejor... Hay otros que hay que esperar. Tengo que hablar con Sergio para saber si le infiltramos o no. Los demás siguen con sus molestias. Los de las selecciones llegan más o menos cansados, pero están en condiciones".

Sobre Luka Modric y su posible presencia ante el PSG: "Habrá que seguir viendo cómo evolucionan. Ahora hay que estar encima y no podemos hacer más; sólo esperar". Kovacic, Bale y Marcelo entrenan con el grupo: "Todos los que han ido llegando y han entrenado son los que tenemos que utilizar y decidir si pueden jugar o no. En principio pueden jugar"

"Cristiano tira las faltas bastante, bastante bien. La alta competición y los entrenamientos son distintos; tienes que entrenar para tener una mayor efectividad. Veo a Ronaldo entrenar y lo hace bastante bien. Que la efectividad no está siendo lo alta que podría ser, también es verdad. Pero al final meterá goles, como siempre", dice Benítez.

En cuanto al próximo enfrenamiento liguero del Madrid, ante el Levante: "La clave es jugar con velocidad, con precisión y paciencia. Contra el Barça el primer tiempo era 0-0, lo que dice mucho en favor del trabajo defensivo del Levante. Tenemos que apretar desde el primer momento para hacer un gol que permita abrir el partido".

Lo único que le sorprende es...

Benítez ha arremetido contra un sector de la prensa: "No puedo controlar que vosotros estéis continuamente sacando punta ha si he dicho esto o aquello... Los madridistas quieren saber qué pasa con el equipo. Cada uno elige qué línea quiere llevar. Tengo la certeza de que este equipo lo va a seguir haciendo bien [...] Yo ya sé lo que era y lo que es el Madrid. Me sorprende que ahora es más importante el énfasis que pones cuando dices una palabra o si la coma está delante o detrás... Eso es más importante que lo que realmente hace un equipo. Lo estamos haciendo bien en una etapa nueva que va por el camino adecuado. Parece que hay que intentar desestabilizar al equipo. Hay polémicas que se inventan permanentemente. Mucha gente se cree esas cosas aunque no sean ciertas. Creo que el hecho de que sea entrenador del Real Madrid condiciona que haya más gente en mi contra".

El Cádiz, rival del Madrid en Copa del Rey: "Un equipo histórico, siempre muy importante. Me acuerdo de 'Mágico', yo que soy mayor. Tiene mucha solera, pero nos falta todavía tiempo. Lo analizaremos. Está quinto en la clasificación, pero nos centraremos más en el Levante".