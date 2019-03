Benítez: "Keylor Navas está encantado, sabe que tengo confianza plena en él"

Rafael Benítez, entrenador del Real Madrid, recordó este viernes en rueda de prensa que David De Gea, que ha renovado hoy por cuatro años con el Manchester United, no pertenece a la disciplina de su equipo y dijo, tras defender a Keylor Navas, que solo habla de sus jugadores.

El técnico madridista fue cuestionado insistentemente por el fichaje fallido de David De Gea, que estuvo a un paso de acabar en el Real Madrid en el último día de fichajes permitido antes del cierre del mercado. Navas, que iba a marcharse al United, finalmente se quedó en el cuadro blanco y será titular mañana contra el Espanyol tras jugar también frente al Betis.

Benítez aseguró no tener ningún problema con el costarricense y dejó claro que la historia de David De Gea ya es agua pasada: "Es sencillo. De David De Gea, no tengo nada que decir. Con Keylor, estuve el día anterior (24 horas antes del fichaje fallido de De Gea). Sabe toda la confianza que tengo en él. Estuve con él ese día, con su señora y con su agente. Confianza plena. Lo único que quiero es que juegue muy bien, que intervenga poco y cuando lo haga, que lo haga muy bien", dijo.

"Cuando hablo, siempre digo la verdad y si no puedo decir algo, no lo digo. No miento. Estuve cenando con Keylor, con su mujer y su agente. Entre nosotros está todo clarísimo. El jugador sabe la confianza que tengo en él. De Gea no es futbolista del Madrid en este momento y solo hablo de los futbolistas que tengo", agregó.

Benítez informó de que Keylor Navas se entrenó ayer muy bien y señaló que grabó imágenes de dos o tres paradas que hizo el costarricense de mucho mérito. A su juicio, al portero blanco "no le ha afectado nada" el fichaje fallido de David De Gea.

"Sigue siendo tan bueno como antes. Como estuve con él ese día, todo lo que tenía que hablar con él lo he hablado. Puedo garantizar una serie de cosas y mañana no juega De Gea con el Real Madrid. Keylor, Rubén y Casilla son nuestros porteros. Estoy encantado con ellos y espero que no tengan mucha participación en los partidos. Así estaré más encantado", finalizó.