Benítez: "Florentino me dijo que hablaría con Ramos, ambos son optimistas"

Respecto a ese encuentro, se mostró satisfecho por el juego de sus futbolistas y declaró que los dos tiempos fueron "buenos" pese a los múltiples cambios de jugadores en ambos periodos.

"Hubo buen ritmo para las dificultades que había. Se jugó bien, se marcaron goles y no se encajó. El trabajo en defensa y mantener la pegada, poco a poco se va viendo en el campo", manifestó en declaraciones recogidas por la web oficial del Real Madrid.

Exigente con los atacantes

Sobre el rendimiento de los jugadores de ataque y de la defensa, dejó claro que los futbolistas de la zona de arriba "pueden hacer" lo que crean que "tienen que hacer", aunque también deben "juntarse, agruparse y trabajar en defensa".

"La defensa no es lo que más me preocupa, ya que es evidente que el equipo podía mejorar porque el ataque es muy bueno y a partir de ahí trabajar con ellos. No dejar ocasiones y hacer goles es una satisfacción porque el trabajo da sus frutos", agregó.

Y las faltas, ¿quién las tira?

También tuvo palabras para los jugadores que se encargarán de tirar las faltas. El colombiano James Rodríguez, que hoy jugó su primer partido de la pretemporada, marcó un golazo al Inter de Milán.

"En el primer tiempo ha sido Cristiano y en el segundo James. Luego, ya veremos", aclaró. Preguntado por Jesé Rodríguez, alabó la actuación de un jugador que apenas tuvo protagonismo la temporada pasada tras superar una grave lesión en una rodilla.

"Cuando tenga continuidad como estamos viendo pues irá mejorando su condición física. La calidad la tiene y mejorará. Está demostrando que tiene ganas y eso es lo importante. Los intercambios de posiciones entre los jugadores nos harán más fuertes. Se necesita actitud y él la tiene", comentó.

Asimismo, no quiso responder a una pregunta sobre la posible llegada del portero español del Manchester United David de Gea y solo afirmó que lo único que sabe es que el Real Madrid jugó "bien" y metió "tres goles".