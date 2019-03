Benítez: "En estos momentos no buscamos ni necesitamos ningún nueve"

Rafa Benítez, técnico del Real Madrid, descartó que su club vaya a realizar el fichaje a última hora del mercado de un delantero centro y mostró plena confianza en el francés Karim Benzema, con el reto marcado de llegar a 25 goles, y las alternativas que ya tiene en su plantilla.

"Estoy convencido de que Benzema es un grandísimo delantero, por eso le he puesto la cuota de 25 goles para motivarle y que lo demuestre. Tenemos a Cristiano Ronaldo, a Jesé que ha sido una gran alternativa en pretemporada y a Mayoral más jugadores de abajo. En este momento no buscamos ningún nueve", aseguró en rueda de prensa. Benítez compareció en la ciudad deportiva de Valdebebas en vísperas del estreno liguero del Real Madrid, en Gijón ante el Sporting, y mostró su plena confianza en los jugadores de ataque y la libertad que tienen para posicionarse, como para no necesitar un último refuerzo en esa zona del campo.

"La posición de los jugadores en el campo depende de cómo se desarrolle el partido. Cristiano inicia en banda y va hacia dentro para acabar en zona de gol y por eso hace tantos goles. Ellos tienen libertad para mostrar su fútbol y talento. Jugará en la delantera si hace falta o en banda con esa tendencia de hacer goles que es lo que más me gusta a mi", reflexionó sobre la demarcación del portugués.

A la espera de la llegada del portero David de Gea, Benítez no puso excusas y se mostró feliz con la plantilla que le han diseñado para luchar por todo en su regreso al Real Madrid. "Creo que tengo una gran plantilla, un gran equipo. Como entrenador del Real Madrid estoy completamente satisfecho y tengo que trabajar con los que tengo para mejorarlos si es posible. El Real Madrid es club grandísimo y como entrenador estoy contentísimo con lo que tengo", sentenció.