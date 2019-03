Benítez: "Es difícil explicar el pobre arranque del equipo"

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, admitió tras la derrota de su equipo en El Madrigal ante el Villarreal por 1-0 que salieron mal al inicio del encuentro, pero que en la segunda mitad, hicieron lo que debían hacer. "Es difícil explicar el pobre arranque del equipo, pero creo que por lo que se vio en la segunda mitad, merecimos mas", indicó el técnico madridista, quien a pesar de esta derrota no considera que hayan perdido la Liga en este encuentro.

"Todos los de arriba perderán puntos y la reacción de la segunda parte es el camino a seguir, aunque es cierto que reaccionar tarde nos ha costado tres puntos", prosiguió. Benitez indicó que para pelear por la Liga hay que ganar muchos encuentros y tenían una opción clara y una situación favorable y añadió que no hizo cambios en el segundo tiempo porque el equipo lo inició muy bien.

Recordó que son el equipo que más tira a puerta del campeonato, que se defienden bien y que crean muchas ocasiones. "El problema es no acertarlas, por lo que debemos mejorar en la efectividad", agregó.

Benítez no especificó los motivos por los que no había jugado Kroos e indicó que no había estado sobre el terreno de juego porque sí que había jugado Casemiro.

Finalmente destacó el buen partido del Villarreal, que había destacado por su velocidad y por la facilidad con la que jugó en diferentes momentos.