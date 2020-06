Benedito emprende la moción de censura contra Bartomeu: "Creo que lo podemos hacer"

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito ha acudido este viernes a las oficinas del club para emprender una moción de censura contra la actual Junta Directiva y el presidente, Josep Maria Bartomeu, en un "reto enorme" que no obstante cree que puede llevar a cabo con éxito, aunque para ello deba recoger 16.570 firmas en 14 días hábiles una vez recoja las papeletas.

"El reto es enorme. Nunca en la historia del Barça se ha conseguido. Creo que lo podemos hacer, estoy convencido. Hay 20.000 ó 50.000 socios que coinciden en la necesidad de cambiar la situación. Unos 12.000 ya nos dieron su apoyo, después veremos cómo se traduce la cifra en firmas", comentó a los medios.

Benedito cree que, además de enorme, el reto es histórico y que solo tendrá éxito si son capaces de recibir apoyos para "acabar con una crisis social y económica de primer orden". "Hemos vivido un desbarajuste de falta de planificación y malas actuaciones de un presidente que hace días que está fuera de control", aseguró sobre Bartomeu.

"Era un trámite sencillo. Con este escrito activamos la tercera moción de censura de la historia del Barça, ya está activado", afirmó Benedito, si bien no se podrá votar dicha cesión si no consigue las 16.570 firmas hábiles de socios del club en un periodo de 14 días hábiles.

Para Benedito, los sábados no contaría como tal, pero para el club, sí. No obstante, el empresario subrayó que no regalará ningún día al club y que batallará para poder empezar la recogida de firmas el día 8 de septiembre y acabar el día 2 de octubre. Así, en este periodo, el Barça jugaría en casa contra RCD Espanyol, Juventus, SD Eibar, Girona --en Montilivi-- y UD Las Palmas, días clave para poder llegar a un alto número de firmas necesarias.

"Los socios somos únicos porque tenemos la capacidad de decidir quién preside el club. Y ahora podemos relevarlos. Ha sido un verano desde el punto de vista deportivo horrible. No han sido capaces de hacer una plantilla superior a la del año pasado; era necesario hacer bien las cosas y no lo han hecho", lamentó.

Por otro lado, aunque llegara Coutinho al club, cree que la moción no se vería afectada. "Creemos que los responsables de habernos llevado a esta situación deben dimitir; es urgente y necesario. Si llega Coutinho, a efectos del voto, no afectará porque es indiferente. Quizá afecte a los estados de ánimo. Pero creo que ahora mismo sabemos que el jugador no vendrá", auguró.