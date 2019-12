Benatia saca a la luz una sorprendente anécdota de Cristiano Ronaldo: "No es una persona normal"

Mehdi Benatia y Cristiano Ronaldo fueron compañeros de la Juventus durante la pasada temporada. El jugador franco-marroquí ha dado una entrevista para el medio francés RMC Sports, donde ha desvelado una anécdota jamás conocida sobre el futbolista portugués. Todo el mundo es consciente de la pasión de Cristiano por el deporte y su afán de superación día a día en el fútbol. Sin embargo, en esta ocasión, la confesión de Benatia no ha dejado indiferente a nadie, dejando de manifiesto de nuevo la fijación del portugués por mejorar constantemente.

"En un partido ante el Atalanta en Bergamo, los dos fuimos suplentes porque a los tres días ibamos a jugar otro partido y el entrenador quiso hacer rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso, Cristiano me preguntó qué iba a hacer después. Yo le contesté: "Son las once de la noche, me voy a casa, ¿por qué?". Él me dijo: "¿Vamos a hacer algo de ejercicio en el gimnasio?, no sudé y lo necesito"", ha contado el jugador del Al-Duhail catarí.

Benatia ha confesado que rechazó la invitación del portugués y que fue en ese mismo momento cuando se dio cuenta de que Cristiano no era una persona normal. "Yo le respondí que eran las once de la noche y sólo quería llegar a casa y ver la televisión. En ese momento me di cuenta de que Cristiano no es una persona normal. Cuando trabajas con él lo respetas más porque ves que sacrificó toda su vida por el fútbol”, ha explicado.

Ha hablado sobre Guardiola

El exjugador de la Juventus ha confesado también como fue su relación con Guardiola durante su estancia en el Bayern de Múnich. “Guardiola es alguien que no le da mucha importancia al lado humano. Él dice que es porque ha tenido decepciones en el pasado", ha explicado en la entrevista asegurando que el catalán le dijo que no estaba en el equipo para hacer amigos.