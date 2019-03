Bauza: "No pierdo la esperanza de que Messi vuelva a la Selección"

Edgardo Bauza, designado como nuevo seleccionador argentino, dijo que no pierde la esperanza de que Lionel Messi reconsidere su renuncia a la Albiceleste. "A Leo Messi no hay que convencerlo. Tenemos que juntarnos a hablar de fútbol. No pierdo la esperanza de que Messi revierta su situación", dijo Bauza en diálogo con el canal ESPN.

El seleccionador negó haberse puesto en contacto con el jugador del Barcelona o su familia, pero dijo que planea viajar a España para conversar con él.

Busca una "Argentina protagonista"

Bauza también señaló que le "gustaría" juntarse con Alejandro Sabella y Gerardo 'Tata' Martino, los últimos técnicos de la Albiceleste. "Argentina tiene la obligación de ser protagonista en todos los partidos. Es la prioridad número uno. Primero tenemos que tener una idea para que el plantel crea en esa idea. Es lo más importante", aseveró.

El 'Patón' dijo que "las primeras convocatorias no van a variar demasiado de las anteriores", y que ya tiene "más o menos definido" el equipo para el partido del 1 de septiembre ante Uruguay.

Higuaín estará en la lista de Bauza

Luego, en diálogo con el canal TyC Sports, explicó que quiere "hablar de fútbol con Messi" porque entiende su frustración tras perder tres finales consecutivas con la selección. "Quiero un equipo ganador, juegue donde juegue. Me ilusiono con lo que consiguió este grupo", agregó.

Este lunes, en el canal Fox, el entrenador campeón de la Copa Libertadores con la Liga de Quito y el San Lorenzo aseguró que "Gonzalo Higuaín va a estar" en la próxima lista de citados. "Quizás no tuvo la suerte de ser tan efectivo en la selección como en sus clubes. Si uno le vuelve a dar confianza, creo que lo devuelve con goles", destacó.

Bauza debutará en la Albiceleste el 1 de septiembre en la provincia de Mendoza (oeste de Argentina), ante Uruguay, en la séptima jornada de las eliminatorias mundialistas sudamericanas. Cinco días más tarde, visitará a Venezuela, en Mérida. Argentina está tercera en la clasificación, con once puntos, a dos puntos de los líderes: Uruguay y Ecuador.