Bartra: "Llevo muchos meses preparándome para cuando la selección española me necesite"

El internacional español Marc Bartra afirmó sentirse "en un momento de seguridad, tranquilidad y madurez" para afrontar la Eurocopa que se está disputando en Francia y en la que tanto los jugadores incluidos en el once de Vicente Del Bosque como los que no disfrutan de "tantos minutos", se encuentran en muy buen estado de forma.

"La verdad es que llevo muchos meses preparándome para cuando la selección me necesite. Me siento en un momento de seguridad, de tranquilidad y de madurez para afrontarlo. En ese sentido llevo estas semanas de preparación sintiéndome bien con los compañeros, con el equipo. Estamos entrenando fuerte para eso, para si se me necesita, mantener el nivel del equipo", declaró en rueda de prensa.

El catalán afirmó estar en una selección "muy buena" con "muy buenos jugadores" en la que todos tienen un gran nivel y en la que lo importante es "darlo todo" en cada encuentro. "Yo creo que lo importante es que esté quien esté, pueda dar el nivel para llevar el equipo adelante", afirmó.

"De momento ha sido el mismo once por eso, porque hay una selección muy buena, muy buenos jugadores pero viendo el nivel de los entrenos, el nivel sobre todo también de lo que llevamos jugado hasta ahora creo que todos y cada uno podemos dar mucho y en ese sentido, si te toca jugar, al máximo y a darlo todo", indicó.

"Estamos en buena forma, los titulares y los que no jugamos tanto"

"El míster es el que manda pero bueno, sabemos que esto es muy largo y hay muchos partidos pero aun así, el equipo está en forma, tanto los que juegan como los que no tenemos tantos minutos también. Personalmente creo que si tuviera la oportunidad, me siento bien para poder aprovecharlo pero lo que diga el míster será lo más importante", añadió.

El central del FC Barcelona habló también de la portería de la 'Roja' y reconoció confiar en los tres guardametas elegidos. "Yo confío mucho tanto en David como en Iker como en Sergio, así que el hecho de que esté Iker nos da tranquilidad igual que cuando está David porque es un porterazo y en ese sentido, por su parte, viéndolo desde fuera, tiene ganas de verlo desde dentro igual que todos. Decide el míster y deseo lo mejor a quien le toque", concluyó.