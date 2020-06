Bartomeu: "Messi ya está jugando con el nuevo contrato"

El dirigente ha desvelado que a finales de julio tuvo una conversación con Neymar en Nueva York y entonces se dio cuenta de las dudas que el brasileño tenía para continuar como azulgrana. "Cuando alguien no quiere estar en el Barça, se marcha, pero en otros casos (Cesc, Pedro, Alexis...) las cosas se hicieron de otra manera", ha dicho.

Bartomeu ha comentado que la cantidad abonada por el PSG (222 millones de euros) es "desorbitada" y que la misma se ha pagado "con dinero procedente de otros sectores" ajenos al fútbol. Por ese motivo, el Barça ha denunciado a las instituciones futbolísticas internacionales (UEFA, FIFA y ECA) para que se cumpla el 'fair play' financiero.

En cuanto a la renovación de Leo Messi, el dirigente no entiende el motivo por el cual "existe la sensación de que Leo Messi no renovará" su contrato con el club, cuando según ha reiterado el dirigente, el padre del jugador ya lo ha firmado para las cuatro próximas temporadas.

"No entiendo por qué existe la sensación de que no renovará. Él está muy a gusto aquí, en la ciudad y en el club. No tenemos prisa (por conseguir la foto de la firma), hay que tener tranquilidad. Messi tiene contrato para cuatro años, está firmado por su padre y también está firmado el contrato de la Fundación. No haría falta que él lo firmara, porque su padre tiene poderes", ha recalcado.

"Iniesta es un referente, queremos que juegue hasta que quiera"

Ha insistido en que en el caso de la continuidad de Andrés Iniesta, el jugador "se ha ganado el derecho a decir hasta cuando quiere jugar en el Barça". "Iniesta es un referente para nosotros y para los jóvenes. El sabe lo que queremos: que juegue hasta que él quiera. Se ha ganado poder decidir. Estamos hablando con su agente (Ramón Sostres), pero con la voluntad de que sea un contrato indefinido. Se lo merece. Será un acuerdo diferente, especial, para un jugador como él", ha dicho.

En cuanto a la moción de censura que promueve Agustí Benedito, Bartomeu ha recalcado que en la actualidad "no se da una situación extraordinaria" para ponerla en marcha. "Estar en el Barça vale la pena siempre que pienses que puedes aportar cosas. Tengo la ambición de hacer un club aún más grande y aún me quedan muchas cosas por hacer", ha dicho. Una de ellas es el nuevo Camp Nou, una obra que continua con los términos previstos y espera que sea una realidad en 2022.

"El verano del año que viene se realizarán los primeros trabajos y en el 2022 podría estar el estadio acabado", ha informado. En general, Bartomeu considera que con las incorporaciones realizadas esta temporada (Semedo, Paulinho, Dembélé y Deulofeu), el equipo es "un poco más competitivo que el del año pasado".